Renato Tapia: "Hablamos del tema y trataremos de alzar la voz de protesta"

Renato Tapia fue uno de los primeros futbolistas de la selección peruana en manifestarse a través de sus redes sociales sobre el contexto político que vive el país y a horas previas del encuentro ante Chile, el volante del Celta de Vigo no descartó algún acto de protestas en el partido.

“Sí hemos hablado del tema y vamos a tratar de alzar la voz de protesta también nosotros. Es una pena lo que vive el país. Es un momento de incertidumbre. Hay muchas cosas que no se saben, pero la información está a la mano, hay muchas cosas que por ahí el pueblo no sabía y en el momento están saliendo a la luz", declaró Tapia en entrevista a la web de AS.

Uno de los inconvenientes que tiene la selección peruana para realizar algún acto de protesta con temas políticos, es que la Federación Peruana de Fútbol podría ser sancionado por la FIFA, que tiene como reglas máximas no tener injerencia política en sus competencias.

El posible once de la selección peruana ante Chile será con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.

