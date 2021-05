VER EN USA | Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa CONMEBOL Libertadores 2021

Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO ONLINE: Este 26 de mayo se llevará a cabo el partido por la jornada 6 del grupo C de la Copa Libertadores 2021 desde el estadio de La Bombonera. El encuentro será transmitido en directo por Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron terminó con un 2 a 0 a favor del equipo ecuatoriano.The Strongest tiene como única opción ganar este encuentro para asegurar su pase a la Copa Sudamericana ya que esta empatado con The Strongest.

Boca Juniors se mantienen como lider inamovible del grupo C. El árbitro de este partido es el Andrés Rojas y cuenta con Dionisio Ruizv y W. Navarro como asistentes y de reserca a C. Betancur.

Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO en USA

Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO chocarán este 26 de mayo a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el estadio de La Bombonera.

Día: 26 de mayo

Lugar: estadio de La Bombonera

Horario por país Boca Juniors vs. The Strongest

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

Perú: 19:00 hs

México: 19:00 hs

Colombia: 19:00 hs

Argentina: 21:00 hs

Chile: 21:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Bolivia: 20:00 hs

Venezuela: 20:00 hs

Dónde ver Boca Juniors vs. The Strongest en EE.UU.

Boca Juniors vs. The Strongest será emitido EN VIVO y EN DIRECTO para Estados Unidos vía Fanatiz mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: Bein Sports, Fanatiz

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Colombia: ESPN 2

Chile: ESPN

Bolivia: ESPN

Venezuela: ESPN

Paraguay: ESPN

Boca Juniors vs. The Strongest pronósticos en USA:

Boca Juniors cuenta con una cuota de -900 según la casas de apuesta Caliente, quien tiene un partido muy fácil y cómodo puesto que The Strongest no es un rival ya que el margen de diferencia es muy amplia.

Resultados Cuota Boca Juniors -900 Empate +700 The Strongest +2500

*Cuotas cortesía de Caliente

