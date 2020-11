La confesión de Ruggeri que nos dejó helados: "Me da miedo estar solo"

No es información, es opinión personal. La mejor frase que encontré para resumir el muerte de Diego Armando Maradona la leí al pasar en Twitter: "A todos se nos murió el mismo familiar".

Y sí, es así. Y a todos, tal vez, se nos reveló algo que teníamos escondido en el ropero. Algo que tapamos, algo que no arreglamos.

Para Óscar Ruggeri, quien hoy volvió a estar en ESPNF90 para hacerle tributo al amigo de toda su vida, no pudo esquivar confesar lo difícil que se le hace a veces la vida después de su retiro como futbolista profesional.

"Nos cuesta. No sé a los demás, pero a mí me cuesta cuando estoy en casa, que ando solo, me cuesta pasarla bien. Hemos nacido con una pelota, no sé si es nuestra profesión. Busco ser feliz a cada rato y mi familia me la da, pero cuando estoy solo, no quiero estar solo. Me asusta estar solo, no puedo. Disparo a la mierda, me voy a correr, me voy a jugar", empezó.

Además, contó cómo se formó su propio grupo con gente más joven para jugar al fútbol, que es fundalmente para él.

"Me siguen respetando y hace años que voy jugando con ellos y siempre me están esperando. Ellos no se dan cuenta que yo necesito ese momento de jugar, de patear la pelota, me siento otra vez en la cancha. Me siento otra vez que en cualquier otro momento entra Bilardo para el Ppartido y dice '¿qué están haciendo? ¿Qué hacés con la mano en la cintura?'. Espero todos esos momentos que me hacen marcado tanto", sentenció. Tremendo. Piel de gallina.

