Toda Colombia consternada por la decisión de Carlos Antonio Vélez antes del Mundial: “No voy a joder más”

Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia como entrenador el 2 junio de 2022, logró alcanzar la final de la Copa América 2024 y clasificó al Mundial 2026 en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Por eso cambió de opinión Carlos Antonio Vélez? El periodista consternó a todo el país.

Uno de los principales contradictores de la era de Lorenzo en la Selección Colombia, es Vélez. Carlos Antonio no solo piensa que la ‘Tricolor’ puede dar un salto de calidad con otro entrenador, también dejó claro que el DT argentino no convoca a los jugadores que tengan el mejor nivel.

Luego de soltar frases como “que no vaya a (el estadio) El Campín solo a comer lechona”, “el técnico no tiene la suficiente personalidad” y “Néstor Lorenzo es un hombre decepcionante”, Carlos Antonio Vélez se cansó y tomó una decisión antes del Mundial 2026 que consternó a toda Colombia. ¡Nadie lo vio venir!

La decisión de Carlos Antonio Vélez antes del Mundial: “No voy a joder más”

Carlos Antonio Vélez se resigno con Néstor Lorenzo. (Foto: Instagram / @velezfutbol y Getty Images)

“Voy a tomar una postura en torno a selección porque ya tengo claro que el señor técnico, el señor Lorenzo va a llevar a los jugadores de él. No a los que mejor estén jugando… ¡No! Los de él, eso ya lo tengo claro, entonces para que me voy a desgastar. Ya no me voy a desgastar más, ya no voy a pedir más jugadores para la selección y, eso sí, dejó claro sería bueno entonces que no se dijera lo que él dice. Y es que él va a llevar a los que mejor estén y nadie tiene el puesto asegurado. Eso no es verdad. Ya, listo. No más. Las condiciones son esas, perfecto y creo que con eso contribuyo a la salud mental de todos, incluida la selección. No voy a joder más. Ya, listo. Lleve los que quiera llevar, son sus jugadores y es su problema. Eso sí, no me diga más, y no nos diga más, que es que va a llevar al que mejor este y que nadie tiene el puesto asegurado porque eso no es cierto. De ahí en adelante, haga lo que quiera”, concluyó Vélez.

La Selección Colombia debe dar la lista definitiva de convocados para el Mundial este día

Cuando el calendario marque que es el primero de junio de 2026, se cumplirá el plazo máximo para que la Selección Colombia presente ante la FIFA los 26 jugadores convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El debut es contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

