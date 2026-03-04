José Enamorado brilla en Gremio de Brasil y se ofrece a sorpresivo equipo

Fue una de las figuras del Junior de Barranquilla campeón del 2024 y ahora José Enamorado habló de su presente en Gremio de Porto Alegre y ahí se ofreció a jugar en sorpresivo equipo.

José Enamorado no se escondió y se ofreció a ser convocado a la Selección Colombia luego de anotar un gol en el clásico contra el Inter. Néstor Lorenzo aún tiene espacios en los puestos ofensivos sin cubrir.

“Uno trabaja día a día para eso. Todos los futbolistas colombianos sueñan con representar la camiseta de su país. He venido trabajando tranquilo, humildemente, y espero que se nos pueda dar”, dijo en rueda de prensa.

En este inicio de temporada, Enamorado ya acumula 9 partidos con el negriazul, anotando un gol y una asistencia. Enamorado solo ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en la categoría sub 20.

En Junior vino de anotar 11 goles y 6 asistencias en 53 partidos, así mismo sumó dos torneos cortos colombianos antes de dar el salto al exterior por cerca de 4 millones de dólares.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así jugará la Selección de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/06)

Colombia vs Clasificado Repechaje de FIFA (23/06)

Colombia vs Portugal (27/06)

José Enamorado Gremio

