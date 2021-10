La ex leona Inés Arrondo asumió como nueva presidenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. "Tenemos el desafío de fortalecer el crecimiento del deporte de nuestro país de manera integral, vinculando el alto rendimiento a las estructuras de desarrollo y promoción", contó.

Llegó su turno. Lo esperaba. Lo anhelaba. La ex leona Inés Arrondo, actual Secretaria de Deportes de la Nación, se convirtió ayer, martes 5 de octubre, en la primera presidenta mujer del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en reemplazo de Gerardo Werthein, hasta ayer presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

La ex Leona campeona del mundo y doble medallista olímpica, designada por el presidente Alberto Fernández al frente del área de deportes en diciembre de 2019, ocupará la presidencia del ENARD y tendrá como vicepresidente a Mario Moccia, quien acaba de suceder a Gerardo Werthein como presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

“Tenemos el desafío de fortalecer el crecimiento del deporte de nuestro país de manera integral, vinculando el alto rendimiento a las estructuras de desarrollo y promoción. Para lograrlo es indispensable el trabajo que venimos realizando junto a las federaciones deportivas nacionales, el acompañamiento a los y las atletas y la formación constante de cuerpos técnicos”, indicó Arrondo, quien en su nuevo rol al frente del organismo será quien ejerza la representación del Estado en el ente. Y agregó: “Trabajar por un deporte federal y de representación nacional es generar los mecanismos junto a las instituciones deportivas, los estados provinciales y municipales para que los y las jóvenes de nuestro país tengan las posibilidades en donde vivan de acceder al deporte y de transitar el camino hacia el alto rendimiento".

El ENARD es un ente de composición mixta entre al ámbito público y el privado y fue creado en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la misión de atender las necesidades específicas del alto rendimiento y la representación nacional. La conducción cuenta con un directorio integrado por ocho miembros, cuatro representantes de la Secretaría de Deportes de la Nación y cuatro del Comité Olímpico Argentino. Y su presidente, en este caso presidenta, se arroga el voto doble o definitorio en un caso de empate ante una decisión. Ejemplo de ello es lo que sucedió con el torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, a fin de mayo pasado, cuando el ENARD, en ese momento bajo la presidencia del saliente Werthein, a último momento no aprobó el viaje de la delegación completa. Ante esa negativa del ENARD, el influencer Santiago Maratea hizo una colecta para que pudieran viajar todos los deportsitas argentinos. En ese entonces, se produjo un cortocircuito entre el grupo Werthein y Arrondo que, hasta hoy, no fue saldado. Ahora, bajo la órbita de la ex leona, los deportistas esperan que se mejore el apoyo. El principal reclamo es reconvertir la forma en la que el ENARD favorece a los atletas de alto rendimiento sin tener en cuenta el camino hacia la excelencia deportiva. Con ello, Arrondo podrá articular de primera mano la ayuda a los deportistas que están con proyección con aquellos que ya están en la parte más alta de la pirámide, en cuanto a su rendimiento.