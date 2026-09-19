La Selección de Ecuador terminó su contrato con ECDF y ahora se da un anuncio sorpresivo para los hinchas.

Hay una gran duda con la Selección de Ecuador, incluso más importante de lo que era la llegada o no de Marcelo Gallardo. ‘La Tri’ había anunciado que no iba a seguir con El Canal del Fútbol como empresa dueña de los derechos de transmisión y ahora se dio un comunicado que sorprendió a todos.

El Canal del Fútbol ya no pasará los partidos de Ecuador

En sus cuentas oficiales, la señal que antes transmitía los partidos de la Selección de Ecuador confirmó que en esta fecha FIFA estará pasando los partidos de la Selección de Colombia. Por lo cual, se reafirma que ya no pasarán a Ecuador en su pantalla.

Con este anuncio se confirmó un secreto a voces en el entorno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La FEF no seguirá trabajando con esta plataforma con la que tenía un acuerdo desde las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022.

El anuncio de El Canal del Fútbol. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador sigue negociando por la transmisión de sus partidos amistosos en esta fecha FIFA y también por un acuerdo a largo plazo. Se espera que en los próximos días se revele qué canal pasará los partidos de Ecuador en este nuevo ciclo.

Los 3 amistosos que jugará Ecuador

Así está el calendario que jugará la Selección de Ecuador:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

Publicidad

En síntesis: