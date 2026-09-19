A Gallardo no le gusta: Yeboah falló un penal de manera insólita en Italia

El fallo de John Yeboah en Italia con la camiseta del Venezia. El ecuatoriano tuvo un penal para anotar ante la Lazio.

Este sábado 19 de septiembre de 2026, John Yeboah tuvo una clara oportunidad para anotar el primer gol del Venezia ante la Lazio en Italia. El equipo del ecuatoriano tuvo un penal, pero el jugador tricolor fue el encargado de cobrarlo y tomó una muy mala decisión.

Al momento de cobrar el penal, Yeboah dejó ver muy claro a donde le iba a pegar y eligió la potencia en lugar de la colación. Por lo cual, el jugador ecuatoriano acabó viendo como le atajaron el penal. Fue la oportunidad más clara del primer tiempo para el Venezia.

Seguramente, John Yeboah sea convocado por la Selección de Ecuador como extremo para este ciclo de Gallardo, pero al tricolor se le viene exigiendo que ya demuestre ese nivel que llegó a tener con el mismo Venezia en la Serie B. En la temporada anterior fue uno de los mejores de su equipo.

Se espera que con la llegada de Marcelo Gallardo varias cosas vayan cambiando en la Selección de Ecuador, como por ejemplo, los cobradores de penales. Enner Valencia era el fijo en cobrar anteriormente, pero se retiró y ahora ese puesto quedó vacante.

❌ ¡NO PUDO EL TRICOLOR! 🇪🇨 John Yeboah sacó un gran remate desde el punto penal, pero el portero de la Lazio se lo atajó y el Venezia no pudo abrir el marcador.



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Buscando un nuevo cobrador de penales, John Yeboah ya parte por detrás después de este cobro. El tricolor también buscaba su primer gol en esta temporada, pero no lo pudo convertir. Venezia viene último en el campeonato italiano.

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¿Cuándo sale la convocatoria de Marcelo Gallardo con Ecuador?

La convocatoria de la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo como nuevo DT se conocería en las próximas horas. Ya ‘La Tri’ confirmará qué jugadores comienzan el ciclo del ‘Muñeco’ en ‘La Tri’.

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