Barcelona will face Espanyol at Jose Zorilla Stadium in a game valid for the Matchday 15 of the 2022/2023 La Liga. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Barcelona will receive Espanyol in what will be the Matchday 15 of the 2022/2023 La Liga. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. If you live in the US, you can watch this game live on FuboTV (free trial); and in Canada, on FuboTV Canada.

Nothing better to say goodbye to the year and welcome 2023 than a Derby of Catalonia. Yes, before the end of the year, in what will be the resumption of La Liga 2022/2023, Matchday 15 will have this interesting duel between the Catalan teams, both looking to end 2022 with a victory against the archrival.

The favorites are, as they have been for almost all of history, Barcelona, who are also leaders in La Liga with 37 points and, of course, seek to continue at the top. Espanyol, for their part, are almost bottom, so they desperately need points to get out of that awkward position.

Barcelona vs Espanyol: Kick-Off Time

Barcelona will play against Espanyol for the Matchday 15 of the 2022/2023 La Liga this Saturday, December 31 at the Camp Nou, Barcelona, Spain.

Argentina: 10:00 AM

Australia: 12:00 AM (January 1)

Bangladesh: 7:00 PM

Belgium: 2:00 PM

Brazil: 10:00 AM

Cameroon: 2:00 PM

Canada: 8:00 AM (EDT)

Costa Rica: 7:00 AM

Croatia: 2:00 PM

Denmark: 2:00 PM

Ecuador: 8:00 AM

Egypt: 3:00 PM

France: 2:00 PM

Germany: 2:00 PM

Ghana: 1:00 PM

India: 6:30 PM

Indonesia: 8:00 PM

Iran: 4:30 PM

Ireland: 1:00 PM

Israel: 4:00 PM

Italy: 2:00 PM

Jamaica: 8:00 AM

Japan: 10:00 PM

Kenya: 4:00 PM

Malaysia: 9:00 PM

Mexico: 7:00 AM

Morocco: 1:00 PM

Netherlands: 2:00 PM

New Zealand: 1:00 AM (January 1)

Nigeria: 2:00 PM

Norway: 2:00 PM

Poland: 2:00 PM

Portugal: 1:00 PM

Qatar: 4:00 PM

Saudi Arabia: 4:00 PM

Senegal: 1:00 PM

Serbia: 2:00 PM

Singapore: 9:00 PM

South Africa: 3:00 PM

South Korea: 10:00 PM

Spain: 2:00 PM

Sweden: 2:00 PM

Switzerland: 2:00 PM

Tanzania: 4:00 PM

Trinidad and Tobago: 9:00 AM

Tunisia: 2:00 PM

Uganda: 4:00 PM

UAE: 5:00 PM

UK: 1:00 PM

United States: 8:00 AM (ET)

Barcelona vs Espanyol: TV Channel and Live Streaming

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Australia: Optus Sports

Bangladesh: Star Sports Select HD1

Belgium: VOOsport World 1, Play Sports 1, Play Sports

Brazil: GUIGO, NOW NET and Claro, Star+, ESPN

Canada: fuboTV Canada

Costa Rica: Paramount+

Croatia: Arena Sport 1 Croatia

Denmark: TV3 MAX, Viaplay Denmark, V Sport Ultra HD

Ecuador: Star+, ESPN

Egypt: beIN 4K Arabia, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

France: Channel+ Foot

Germany: Sky Sport Top Event, WOW, Sky Go, Sky Sport Premier League

India: JioTV, Star Sports Select HD1, Star Sports Select 1, Hotstar VIP

Indonesia: Vidio

Iran: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD, beIN 4K Arabia, beIN Sports English

Ireland: BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League

Israel: Sports 1

Italy: Sky Sport Football, NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go Italia

Jamaica: csport.tv

Japan: SPOTV NOW JAPAN

South Korea: SPOTV ON

Malaysia: sooka, Astro SuperSport 3, Astro Go

Morocco: TOD, beIN 4K Arabia, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Netherlands: Viaplay Netherlands

New Zealand: Sky Sport Premier League, SKY Go NZ, Sky Sport NOW

Norway: V Sport Ultra HD, Viaplay Norway

Poland: Viaplay Poland, Canal+ Sport, Canal+ Sport Online

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports Premium 1

Saudi Arabia: beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Serbia: Arena Sport 1P

Singapore: StarHub TV+, 221 Hub Premier 1, 222 Hub Premier 2

Spain: DAZN, Movistar+, DAZN 1

Sweden: V Sport Ultra HD, Viaplay Sweden, V Sport Premium

Switzerland: Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League

Trinidad and Tobago: csport.tv

Tunisia: beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, TOD, beIN 4K Arabia, beIN SPORTS CONNECT

United Arab Emirates: beIN Sports Premium 1, beIN 4K Arabia, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

United Kingdom: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD

USA: FuboTV (free trial), Peacock, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, NBC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO