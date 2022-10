Barcelona and Villarreal will clash off on Thursday at Spotify Camp Nou in the 10th round of the 2022-23 La Liga season. Find out here the kick-off time, and how to watch it or live stream free in different parts.

Barcelona will come against Villarreal at Spotify Camp Nou in Barcelona on Matchday 10 of the 2022-23 La Liga season on Thursday, October 20, 2022. Here you can find the kick-off time of this Spanish league soccer match and how to watch it or live stream free in your country. For instance, you can watch it on fuboTV (Free 7-day Trial) in the United States.

This will be their 45th league meeting. No surprises here as Barcelona have been the absolute favorites in head-to-head duels, winning 26 games so far; Villareal have celebrated a victory nine times to this day, and nine matches have ended in a draw so far.

Their most recent game was played on May 22, 2022, when the game ended in a 2-0 away for the Yellow Submarine at Camp Nou in Barcelona during the previous campaign. It promises to be an even more exciting clash as they meet for the first time in the 2022/2023 La Liga season.

Barcelona vs Villarreal: Kick-off Time

Argentina: 4:00 PM

Australia: 6:00 AM (Friday)

Bangladesh: 1:00 AM

Belgium: 9:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Cameroon: 8:00 PM

Canada: 3:00 PM (ET)

Costa Rica: 1:00 PM

Croatia: 9:00 PM

Denmark: 9:00 PM

Ecuador: 2:00 PM

Egypt: 9:00 PM

France: 9:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 7:00 PM

India: 12:30 AM

Indonesia: 2:00 AM

Iran: 10:30 PM

Ireland: 8:00 PM

Israel: 10:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 2:00 PM

Japan: 4:00 AM

Kenya: 10:00 PM

Malaysia: 3:00 AM

Mexico: 2:00 PM

Morocco: 8:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

New Zealand: 8:00 AM

Nigeria: 8:00 PM

Norway: 9:00 PM

Poland: 9:00 PM

Portugal: 8:00 PM

Qatar: 10:00 PM

Saudi Arabia: 10:00 PM

Senegal: 7:00 PM

Serbia: 9:00 PM

Singapore: 3:00 AM

South Africa: 9:00 PM

South Korea: 4:00 AM

Spain: 9:00 PM

Sweden: 9:00 PM

Switzerland: 9:00 PM

Tanzania: 10:00 PM

Trinidad and Tobago: 3:00 PM

Tunisia: 8:00 PM

Uganda: 10:00 PM

UAE: 11:00 PM

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM (ET)

Barcelona vs Villarreal: TV Channel and Live Streaming

Algeria beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1

Andorra: ZAP La Liga, beIN Sports 1

Angola: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Armenia: Setanta Sports 2

Australia: Optus Sport

Austria: DAZN

Azerbaijan: Setanta Sports 2

Bahrain: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Belarus: Belarus 5, Setanta Sports 2

Belgium: Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium

Benin: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Bosnia and Herzegovina: Moja TV, Arena Sport 2

Botswana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Brazil: ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Bulgaria: MAX Sport 4

Burkina Faso: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Burundi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Cambodia: beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Cameroon: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Canada: TSN App, TSN.ca, TSN5

Cape Verde: SuperSport MáXimo 3, ZAP La Liga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Central African Republic: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Chad: DStv Now, TOD, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

China: QQ Sports Live, Migu, PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Comoros: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Congo: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Congo DR: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Cook Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

Costa Rica: VIX+, Sky HD

Cote D'Ivoire: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Croatia: Arena Sport 6 Croatia

Cyprus: PrimeTel 2

Czech Republic: Nova Sport 4, Nova Sport 3

Denmark: TV2 Sport X, TV2 Play Denmark

Djibouti: TOD, beIN Sports HD 1, SuperSport GOtv LaLiga, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Dominican Republic: VIX+, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Egypt: beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1

El Salvador: VIX+, Sky HD

Equatorial Guinea: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Eritrea: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Estonia: Setanta Sports 2

Ethiopia: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Faroe Islands: TV2 Sport X, TV2 Play Denmark

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

Finland: C More Suomi

France: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Gabon: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Gambia: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Georgia: Setanta Sports 2, Silk Sport HD 1

Germany: DAZN1, DAZN

Ghana:SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Greece: Nova Sports 1

Guam: ESPN Deportes

Guatemala: Sky HD, VIX+

Guinea: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Guinea-Bissa: ZAP La Liga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Honduras: Sky HD, VIX+

Hong Kong: Now Sports 2, Now Player

India: Voot Select

Indonesia: beIN Sports 3 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

International: Bet365

Iran: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Iraq: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Ireland: Premier Sports 2, Premier Player HD, LaLigaTV

Italy: DAZN

Japan: DAZN, WOWOW Live

Jordan: TOD, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Kazakhstan:Setanta Sports 2

Kenya: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Kiribati: Sky Sport 7 beIN Sports

Korea Republic: SPOTV ON 2

Kuwait: TOD, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Kyrgyzstan: Setanta Sports 2

Laos: beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Latvia: Setanta Sports 2

Lebanon: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Lesotho: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Liberia: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Libya: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Liechtenstein: Blue Sport

Lithuania: Setanta Sports 2

Luxembourg: Eleven Sports 1 Belgium

Macau: TDM Desporto

Madagascar: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Malawi: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Mali: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Marshall Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

Mauritania: beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, beIN Sports HD 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, TOD

Mauritius: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Mayotte: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Mexico Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Moldova: Setanta Sports 2

Monaco: beIN Sports 1

Montenegro: Arena Sport 2

Morocco: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Mozambique: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, ZAP La Liga, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Namibia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Nauru: Sky Sport 7 beIN Sports

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

New Zealand: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Nicaragua: VIX+, Sky HD

Niger: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Nigeria SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Niue: Sky Sport 7 beIN Sports

North Macedonia: Arena Sport 2

Northern Mariana Islands: ESPN Deportes

Norway: TV2 Sport Premium, TV 2 Play

Oman: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Palau: Sky Sport 7 beIN Sports

Palestine: TOD, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Panama: VIX+, Sky HD

Peru: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 3 Premier League HD

Poland: Eleven Sports 1 Poland

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPN Deportes

Qatar: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Reunion: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Romania: Prima Sport 2, Digi Sport 2 Romania, Prima Play, Orange Sport 2 Romania, Digi Online, Orange TV Go

Russia: Okko Sport

Rwanda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Saint Helena: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Samoa: Sky Sport 7 beIN Sports

Sao Tome And Principe: SuperSport GOtv LaLiga, ZAP La Liga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Saudi Arabia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD

Senegal: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Serbia: Arena Sport 1P

Seychelles: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Singapore: StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore

Slovakia: Nova Sport 4, Nova Sport 3

Slovenia: Arena Sport 1 Slovenia

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

Somalia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport GOtv LaLiga, beIN Sports HD 1, TOD

South Africa: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga, SuperSport GOtv LaLiga, DStv App

South Sudan: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, TOD

Spain: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga

Sudan: beIN Sports HD 1, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, beIN SPORTS CONNECT, TOD, SuperSport Laliga ROA

Swaziland: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Sweden: Discovery+, C More Fotball, C More Sweden

Switzerland: Blue Sport

Syria: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Tajikistan: Setanta Sports 2

Tanzania: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Thailand: beIN Sports Connect, beIN Sports 3 Thailand

Togo: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Tonga: Sky Sport 7 beIN Sports

Tunisia beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Turkey: S Sport+, S Sport

Turkmenistan: Setanta Sports 2

Tuvalu: Sky Sport 7 beIN Sports

U.S. Virgin Islands: ESPN Deportes

Uganda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Ukraine: MEGOGO Football 1

United Arab Emirates: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

United Kingdom: Premier Player HD, LaLigaTV, Premier Sports 2

United States: fuboTV (Free 7-day Trial), ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes

United States Minor Outlying Islands: ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Uzbekistan: Setanta Sports 2

Vanuatu: Sky Sport 7 beIN Sports

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

Yemen: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLigaSuperSport GOtv LaLiga