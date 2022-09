Real Madrid will host RB Leipzig at the Santiago Bernabeu Stadium for Matchday 2 of the 2022-23 UEFA Champions League. Find out how to watch or live stream free this game in your country.

Real Madrid and RB Leipzig will face-off on Wednesday, September 14 at Santiago Bernabeu for Matchday 2 of 2022-2023 UEFA Champions League.

Real Madrid are on a winning streak of seven consecutive wins in the current football season. However, this game will be the first in the European tournament without Karim Benzema. So, Los Blancos will have to lineup either Rodrygo or Eden Hazard in the center forward position.

On the other side, RB Leipzig have struggled in their start of the season. In fact, in their matchday 1 game of the Champions League, they fell short to Shaktar Donetsk. And, now they will have to visit the Santiago Bernabeu to try to pick up a win.

Real Madrid vs RB Leipzig: Kick-Off Time

Australia: 5:00 AM (AEST) (Thursday)

Bahamas: 3:00 PM

Bangladesh: 1:00 AM (Thursday)

Barbados: 3:00 PM

Belize: 1:00 PM

Botswana: 9:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Brunei: 3:00 AM (Thursday)

Burundi: 9:00 PM

Cameroon: 8:00 PM

Canada: 3:00 PM (ET)

Eswatini: 9:00 PM

Ethiopia: 10:00 PM

Fiji: 7:00 AM (Thursday)

France: 9:00 PM

Gambia: 7:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 7:00 PM

Guyana: 3:00 PM

India: 12:30 AM (Thursday)

Ireland: 8:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 2:00 PM

Kenya: 10:00 PM

Lesotho: 9:00 PM

Liberia: 7:00 PM

Malawi: 9:00 PM

Malaysia: 3:00 AM (Thursday)

Malta: 9:00 PM

Mauritius: 11:00 PM

Mexico: 2:00 PM

Namibia: 9:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

New Zealand: 7:00 AM (Thursday)

Nigeria: 8:00 PM

Pakistan: 12:00 AM (Thursday)

Papua New Guinea: 5:30 AM (Thursday)

Philippines: 3:00 AM (Thursday)

Portugal: 8:00 PM

Rwanda: 9:00 PM

Sierra Leone: 7:00 PM

Singapore: 3:00 AM (Thursday)

Solomon Islands: 6:00 AM (Thursday)

South Africa: 9:00 PM

South Sudan: 9:00 PM

Spain: 9:00 PM

Sri Lanka: 12:30 AM (Thursday)

Sudan: 9:00 PM

Tanzania: 10:00 PM

Trinidad and Tobago: 3:00 PM

Uganda: 10:00 PM

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM (ET)

Zambia: 9:00 PM

Zimbabwe: 9:00 PM

Real Madrid vs RB Leipzig: TV Channel and Live Streaming

Australia: Stan Sport

Bahamas: Flowsports.co, Flow Sports App

Bangladesh: Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Barbados: Flow Sports App, Flowsports.co

Botswana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Brazil: HBO Max

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia

Burundi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 5 Afrique

Cameroon: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now

Canada: DAZN

Ethiopia: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

France: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: DStv Now, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Germany: DAZN

Ghana: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

India: JioTV, Sony Six, Sony Six HD, Sony LIV

International: Sport 24 Extra

Ireland: LiveScore App, BT Sport 4, BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 5

Italy: SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Sky Sport 254

Jamaica: Flowsports.co, Flow Sports App

Kenya: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Liberia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Malawi: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Mexico: HBO Max

Namibia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Netherlands: Ziggo Sport Golf

New Zealand: Spark Sport

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga Nigeria, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Pakistan: Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Philippines: Premier Sports

Portugal: Eleven Sports 6 Portugal, Eleven Sports 3 Portugal

Rwanda: Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Singapore: beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv App, SuperSport Laliga

South Sudan: TOD, beIN Sports Premium 1, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT

Spain: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sri Lanka: Sony Six, Sony Six HD, Sony LIV

Sudan: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, TOD, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Tanzania: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1

Trinidad and Tobago: Flowsports.co, Flow Sports App

Uganda: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1

UK: BT Sport App, BTSport.com, LiveScore App, BT Sport 4, BT Sport 5

United States: fuboTV (Free Trial), Paramount+ (Free Trial), SiriusXM FC, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, VIX+, Univision NOW, and UniMás

Zambia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga