The 32 teams are set for the UEFA Champions League 2022-2023 draw. Check out the pots, when and how to watch the draw in your country.

The draw for the 2022-2023 UEFA Champions League group stage will be held on Thursday, August 25 in Istanbul, Turkey. The 32 qualified teams will be divided into eight groups of four. From it, the top two teams will advance to the Round of 16 for the knockout rounds. And, the third-placed teams will play in the UEFA Europa League.

Reigning champions Real Madrid will try to repeat their crown, but first they will have to meet their new rivals. Top quality teams such as Manchester City, Liverpool, and Bayern are also among the canditates to lift this year's UEFA Champions League trophy.

Also, the last six teams that join the draw were decided. Those teams are Benfica, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Copenhagen, Dinamo Zagreb, and Rangers. Make sure to check out the official pots, and how to watch the draw so you find out where your favorite team ended up in the draw.

UEFA Champions League 2022/2023 group stage draw: Kick-Off Time

Australia: 2:00 AM (AEST) (Friday)

Bahamas: 12:00 PM

Bangladesh: 10:00 PM

Barbados: 12:00 PM

Belize: 10:00 AM

Botswana: 6:00 PM

Brazil: 1:00 PM

Brunei: 12:00 AM (Friday)

Burundi: 6:00 PM

Cameroon: 5:00 PM

Canada: 12:00 PM (ET)

Eswatini: 6:00 PM

Ethiopia: 7:00 PM

Fiji: 4:00 AM (Friday)

France: 6:00 PM

Gambia: 4:00 PM

Germany: 6:00 PM

Ghana: 4:00 PM

Guyana: 12:00 PM

India: 9:30 PM

Ireland: 5:00 PM

Italy: 6:00 PM

Jamaica: 11:00 AM

Kenya: 7:00 PM

Lesotho: 6:00 PM

Liberia: 4:00 PM

Malawi: 6:00 PM

Malaysia: 12:00 AM (Friday)

Malta: 6:00 PM

Mauritius: 8:00 PM

Mexico: 11:00 AM

Namibia: 6:00 PM

Netherlands: 6:00 PM

New Zealand: 4:00 AM (Friday)

Nigeria: 5:00 PM

Pakistan: 9:00 PM

Papua New Guinea: 2:00 AM (Friday)

Philippines: 12:00 AM (Friday)

Portugal: 5:00 PM

Rwanda: 6:00 PM

Sierra Leone: 4:00 PM

Singapore: 12:00 AM (Friday)

Solomon Islands: 3:00 AM (Friday)

South Africa: 6:00 PM

South Sudan: 6:00 PM

Spain: 6:00 PM

Sri Lanka: 9:30 PM

Sudan: 6:00 PM

Tanzania: 7:00 PM

Trinidad and Tobago: 12:00 PM

Uganda: 7:00 PM

UK: 5:00 PM

United States: 12:00 PM (ET)

Zambia: 6:00 PM

Zimbabwe: 6:00 PM

UEFA Champions League 2022/2023 group stage draw: TV Channel and Streaming

Australia: Stan Sport

Bangladesh: SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Belize: ESPN Norte

Botswana: DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Brazil: TNT Brasil, SBT, HBO Max

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect

Burundi: Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Cameroon: Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Canada: DAZN

Ethiopia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

France: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1, beIN Sports 2

Gambia: SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Germany: DAZN

Ghana: Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1

India: SONY TEN 2 HD, JioTV, Sony LIV, SONY TEN 2

Ireland: BTSport.com, BT Sport App, RTE 2, BT Sport 1, RTE Player

Italy: Sky Sport 252, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Mediaset Infinity, Italia 1, NOW TV

Kenya: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Lesotho: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Malawi: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Malaysia: beIN Sports 3 Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN8 Malta

Mauritius: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, RMC Sport 1, DStv Now

Mexico: HBO Max, TNT Sports

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Netherlands: RTL 7, Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport Docu

New Zealand: Spark Sport

Nigeria: DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1

Pakistan: Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal, TVI

Rwanda: SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Singapore: beIN Sports 3, StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport GOtv LaLiga, DStv App, SuperSport Laliga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: TOD, DStv Now, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Spain: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sri Lanka: SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2

Sudan: SuperSport MáXimo 3, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, TOD, beIN Sports Premium 1, SuperSport MaXimo 1

Tanzania: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1

Uganda: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

UK: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

United States: fuboTV (Free Trial), Paramount+ (Free Trial), TUDN.com, TUDN USA.

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1

UEFA Champions League 2022/2023 group stage draw: Official Pots

The 2022-23 UEFA Champions League draw will feature 26 qualified teams and six play-off round winners, which qualified on August 23 and 24, for a total of 32 teams. These teams will be divided into four seeded pots.

For example, Pot 1 will be composed by the current champion, the UEFA Europa League winner and the champions of the six highest-ranked leagues that did not qualify via one of the 2021-22 titles. For pots 2 to 4, it will be determined by club coefficient ranking. Check out the rest of the pots, down below.

UEFA Champions League 2022/2023 group stage pots:

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern

PSG

Porto

Ajax

Pot 2

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atletico Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham

Pot 3

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Inter

Napoli

Sporting Lisbon

Bayer Leverkusen

Olympic Marseille

Pot 4

Club Brugge

Celtic

Maccabi Haifa

Copenhagen

Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen

Rangers

Benfica