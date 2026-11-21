Aston Villa y Sunderland se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa recibe a Sunderland este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de empatar 4-4 con Manchester United y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de ganarle 1-0 a Chelsea y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Sunderland

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, John McGinn, Leon Goretzka, Alysson Edward Alysson, Nicolas Jackson, Johan Manzambi. DT: Unai Emery.

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Thomas Meunier, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Jules Ahoka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Trai Hume, Wilson Isidor, Chemsdine Talbi. DT: Régis Le Bris.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Sunderland

Aston Villa:

Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

Sunderland:

Habib Diarra (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Brian Brobbey (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Granit Xhaka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Aston Villa y Sunderland: todo lo que hay que saber

Día: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Villa Park

Villa Park Historial: 143 cruces — Aston Villa ganó 63, Sunderland ganó 43 y empataron 38

143 cruces — Aston Villa ganó 63, Sunderland ganó 43 y empataron 38 Último antecedente: 19/04/2026: Aston Villa 4-3 Sunderland

19/04/2026: Aston Villa 4-3 Sunderland Próximo partido de Aston Villa: vs. Ipswich Town, sábado 28 de noviembre

vs. Ipswich Town, sábado 28 de noviembre Próximo partido de Sunderland: vs. Tottenham, domingo 29 de noviembre