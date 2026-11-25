Uno de los titulares y figura de América de Cali se marcharía del club para la siguiente temporada.

América de Cali ya tiene casi confirmada una salida para la siguiente temporada, y para sorpresa de michos hinchas es uno de los mejores jugadores del club y un titular indiscutible en esta temporada. El club ya piensa en las siguientes salidas para 2027.

De acuerdo a la información de Harold Caicedo, Jean Fernandes es nuevo jugador del Necaxa de México para la siguiente temporada. El arquero brasileño termina su etapa en ‘Los Diablos Rojos’ en este 2026. Se iría “libre” porque su contrato caduca ahora mismo a finales de año.

América de Cali sufrirá varias salidas para 2027 por temas deportivos y también por temas económicos, puesto que, se debe recordar que en este momento de la temporada, se han revelado varios problemas financieros de pagos de sueldo por parte del club.

Ya hace varios meses se reveló que Fernandes tenía chances de irse de América de Cali y ahora se confirmaría su salida. El portero tiene la gran chance de despedirse con la gloria en este segundo semestre, ya que América está peleando por ser primero en su cuadrangular.

Fernandes se marcharía de América de Cali. (@AmericadeCali)

Otro jugador que también se marcharía de América de Cali es Daniel Valencia. El delantero ecuatoriano está casi afuera del plantel por no poder marcar tantos goles y ser importante. El goleador tricolor tendría grandes chances de jugar en un grande de su país como Emelec.

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Las estadísticas de Jean Fernandes en esta temporada

En toda la temporada, Jean Fernandes jugó con América de Cali un total de 43 partidos entre todas las competencias. Le marcaron un total de 39 goles y dejó su arco en 0 en 14 encuentros. A sus 31 años, el brasileño volvería a probar suerte en el extranjero.

En síntesis: