Cuenta regresiva en Millonarios. Descubre qué está pidiendo Rodrigo Contreras para quedarse en el club tras su doblete ante Bucaramanga.

La cuenta regresiva para definir la continuidad de Rodrigo Contreras en Millonarios empieza a sonar cada vez más fuerte, y justo antes de que fuera la figura de la victoria contra Atlético Bucaramanga en cuadrangulares, se conoció lo que está pidiendo para seguir en el equipo albiazul.

Contreras tiene contrato con Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2026 y está en condición de préstamo, ya que sus derechos deportivos pertenecen al Club de Deportes Antofagasta. La opción de compra que le puso el equipo chileno a ‘Millos’ es de 2 millones de dólares.

Millonarios aplicó la fórmula de la triple ‘G’, ganar, gustar y golear, en la victoria 4-1 contra Atlético Bucaramanga por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026. Rodrigo Contreras hizo dos goles y cada vez hay más pistas sobre lo que pasará con su futuro.

Esto está pidiendo Rodrigo Contreras para seguir en Millonarios

Contreras celebrando un gol vs. Atlético Bucaramanga. (Foto: X)

Durnte la transmisión del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, el periodista Guillermo Arango reveló que, más allá de que el equipo ‘Embajador’ debe pagarle 2 millones de dólares al Antofagasta, el delantero argentino también está pidiendo una mejora de las condiciones de su contrato para seguir en ‘Millos’. ¿Se la darán?

Lo que dijo Rodrigo Contreras sobre su continuidad en Millonarios

Millonarios tiene plazo hasta el lunes 30 de noviembre para hacer uso de la prelación que le dio el Club Antofagasta para comprar los derechos deportivos de Rodrigo Contreras, y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, el delantero afirmó que “vino mi representante ahora, él se va a encargar de hablar con el club, creo que hay tiempo una semana más. Trato de hacer mi trabajo dentro de la cancha, de demostrarle al club, al hincha, que siempre voy a dar todo por mi equipo. Bueno, de eso como dije ya se va a encargar mi equipo. Estoy muy contento acá, muy feliz, la idea mía es poder salir campeón con Millonarios, entrar en la historia de este club que es muy grande, así que nada, ese es el objetivo que tengo y voy a dar todo de mí para poder cumplirlo”.

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