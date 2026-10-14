Alineaciones de Sparta y Lillestroem por la Europa League: formaciones probables

Se viene Sparta vs. Lillestroem este jueves 15 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Sparta y Lillestroem
Sparta viene de ganarle 4-1 a Ararat.
Lillestroem viene de caer 1-2 ante Torreense.
Las alineaciones de Sparta y Lillestroem
Sparta (4-3-3): Jakub Surovcik, Jaroslav Zeleny, Tobias Guddal, Loic Mbe Soh, Martin Suchomel, Hugo Sochurek, Roman Macek, Adam Karabec, Josimar Alcocer, Jonatan Braut Brunes, John Mercado. DT: Brian Priske.
Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Frederik Elkaer, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen, Lars Ranger, Gustav Kjolstad Nyheim, Eric Kitolano, Filip Ottosson, Felix Va, Fredrik Gulbrandsen, Daniel Bassi. DT: Hans Erik Odegaard.
Suplentes de Sparta: Pavel Kaderabek, Santiago Eneme, Viktor Tamas Vitalyos, Andy Irving, Joao Grimaldo, Patrik Vydra, Matyas Vojta, Lukas Franc.
Suplentes de Lillestroem: Stephan Hagerup, Sturla Ottesen, Thomas Lehne Olsen, Gustav Nordh, Henrik Molvaer Melland, Kevin Martin Krygard, Seun Akanji, Yaw Paintsil, Ylldren Ibrahimaj, Stian Kristiansen.
La previa de Sparta y Lillestroem: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Sparta: vs. Olympiacos, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Lillestroem: vs. Real Sociedad, jueves 22 de octubre