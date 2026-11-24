Los primeros interesados en comprar a Emelec para que se convierta en una Sociedad Anónima Deportiva.

Emelec es el primer grande de Ecuador que avanza con paso firme a un cambio de modelo de administración y a finalmente dar el salto a ser una Sociedad Anónima Deportiva en los siguientes meses. El club está con serios problemas económicos y esto aparece como la única “opción” para el club.

El actual presidente de Emelec, José David Jiménez, comentó en una entrevista que ya hay interesados en adquirir Emelec e invertir en el club para que pase a ser una Sociedad Anónima Deportiva. El directivo comentó que hay ofertas informales de diferentes grupos.

“Un grupo de Estados Unidos, dos de Inglaterra, uno de Medio Oriente, uno de Colombia y uno de México. Todavía no nos presentan ofertas formales, pero se las hemos pedido para empezar a revisar”, comentó el directivo en diálogo con la Radio Redonda.

Estos inversionistas podrían pasar a tener un % de Emelec y con esto el club cambiaría totalmente su modelo de gestión dando paso también a esa posibilidad de “sanear las deudas” y empezar de 0 para con un equipo mejor armado volver a competir.

Emelec no jugará ningún torneo internacional en 2027. (Foto: Imago)

Son horas claves en Emelec para finalmente dar este salto a ser una Sociedad Anónima Deportiva. Es un proceso importante, donde un grupo inversor puede comprar más del 50% de acciones del ‘Bombillo’, lo cual le daría el control absoluto del equipo.

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No se ha revelado a qué grupos de fútbol están relacionadas las ofertas con Emelec, por lo cual, primero se debe realizar la Asamblea de socios en el club para posteriormente decidir si se cambia el modelo y se termina el modelo actual que tiene el equipo.

La millonaria deuda de Emelec

Ahora mismo, Emelec tendría una deuda superior a los 40 millones de dólares, según reveló el mismo José David Jiménez. Por lo cual, urge tomar decisiones que saquen al club de una espiral de deudas que lo ha llevado incluso a recibir sanciones de la FIFA.

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En síntesis:

José David Jiménez reveló ofertas informales de seis grupos extranjeros para comprar a Emelec .

reveló ofertas informales de seis grupos extranjeros para comprar a . Estados Unidos, Inglaterra, Medio Oriente, Colombia y México integran los grupos interesados en Emelec .

integran los grupos interesados en . Más de 40 millones de dólares supera la deuda actual del club ecuatoriano Emelec.