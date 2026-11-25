La joya de Emelec reveló cuál es su más grande deseo cuando deje el 'Bombillo' en los siguientes años.

Luis Fragozo sigue brillando con el equipo Sub-17 de la Selección de Ecuador y también viene de una temporada bastante regular con los colores de Emelec. Por lo cual, es normal que el futbolista hable de su futuro y en dónde quiere jugar, siendo la gran joya a ser vendida.

En diálogo con Bolavip y después de anotar su primer gol con el equipo Sub-17 en el Mundial Sub-17, Luis Fragozo salió a reconocer públicamente que su más grande sueño es jugar en Europa. Este tipo de torneos y su nivel con Emelec seguramente llevarán al jugador a este salto.

“Sueño con ir al exterior, a Europa. Pero la verdad es que ahora estoy concentrado 100% en la Selección de Ecuador“, comentó el joven jugador que fue de lo más destacado en el partido ante Corea del Sur. El futbolista es titular fijo en el once de Ecuador.

Fragozo también aprovechó el momento para pedir disculpas a los aficionados ecuatorianos. “Mil disculpas por el resultado de hoy, pero que sepan que dejamos todo en la cancha“, comentó el jugador después de que ‘La Tri’ perdiera 3 a 2 contra Corea del Sur.

Se espera que Fragozo y Emelec tenga ofertas para finales de este año, pero de cualquier manera el jugador seguiría en el club ecuatoriano aunque fiche por otro equipo. Por reglamento de la FIFA, el jugador no se puede mover a Europa hasta cumplir los 18 años.

Publicidad

Las Ligas interesadas en Luis Fragozo

Se ha revelado que Luis Fragozo se ha metido en planes de equipos de Ligas como la Premier League o la Bundesliga. El extremo ecuatoriano podría significar una venta millonaria e histórica para las arcas de Emelec. Apenas cumplió 16 años el pasado mes de abril.

Encuesta¿Luis Fragozo llegará a Europa? ¿Luis Fragozo llegará a Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: