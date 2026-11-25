La novela se alarga en el FPC. Descubre los dos verdaderos motivos por los que la Dimayor aún no acepta la millonaria oferta de Win Sports.

Esta novela se alargó… Parecía que todo estaba listo para que la Dimayor anunciara que aceptó la oferta del canal WIN Sports por el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol de Colombia, pero terminó la asamblea del miércoles 25 y no hubo consenso. ¿Qué pasó? Hay dos motivos que se complementan.

WIN Sports radicó ante la Dimayor el viernes 29 de noviembre la oferta que igualaba y superaba la propuesta de Mauricio Correa y Go Sports de 90 millones de dólares por la televisión del fútbol profesional colombiano (FPC) a partir del primero de enero de 2027. Entonces, ¿por qué no se ha hecho oficial?

Antes de que empezara esta novela, la información que se instaló fue que WIN Sports tienía la ventaja de que se quedaba automáticamente con el nuevo contrato de televisión del FPC si igualaba y superaba alguna oferta que la Dimayor había aceptado. Sin embargo, surgieron dos versiones periodísticas sobre el por qué no ha llego el anuncio oficial.

La razón por la que Dimayor aún no acepta la oferta de Win Sports

Andrea Guerrero, presidenta de Win, y el logo de la Dimayor. (Foto: X y @Dimayor)

Julián Capera, periodista de Gol Caracol y Blu Radio, informó que la Dimayor no aceptó la oferta de Win Sports en la asamblea del 25 de noviembre porque el problema no es el valor “sino en el momento en que se hacen los pagos: cuánto se paga el primer año, cuánto el segundo y así progresivamente hasta los 7 años. Porque hemos hablado de una cifra de 90 millones de dólares, pero no es que sean 90 todos los años, sino es una cifra progresiva que en promedio da 90 por cada uno de esos 7 años“.

Alejandro Pino reveló el otro motivo por el cual aún no se ha aceptado la oferta de WIN

Al motivo que reveló Julián Capera sobre la forma de pago de la oferta, Alejadro Pino, director del diario Publimetro, le agregó que “hoy (25 de noviembre) Dimayor no se puso de acuerdo y no hay visto bueno unánime a la oferta de WIN. Hay un bloque muy interesado en la oferta de Correa y exigieron revisar todo de nuevo. Las necesidades de flujo de caja de varios pesan… La novela se alarga”.

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