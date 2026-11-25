El América de Cali estaría interesado en contratar a un nuevo DT para la siguiente temporada. Viene destacando en Ecuador.

América de Cali está peleando por ganar un nuevo campeonato en la Liga BetPlay, sin embargo, ahora salió el rumor de que el equipo podría analizar un cambio de entrenador en una noticia que no deja de sorprender a los aficionados por el momento del club.

De acuerdo a reportes de prensa en Ecuador, Guillermo Sanguinetti interesa a América de Cali y otros equipos colombianos para la temporada 2027. Además, hay equipos de Perú que están interesados en el entrenador que ha tenido una buena temporada en Macará.

Sanguinetti ya enfrentó a América de Cali en la Copa Sudamericana y ahora con su buen nivel en Ecuador es normal que llame la atención de varios clubes importantes para la siguiente temporada. El entrenador también viene sonando para grandes de Ecuador.

De momento, solo sería un sondeo, puesto que, América de Cali está en un momento decisivo de la temporada con David González. No obstante, el entrenador sabe de la presión que implica en esta temporada al menos pelear por un campeonato.

Sanguinetti también interesa a equipos de Colombia. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, en el cuadrangular final, América de Cali comenzó de la mejor manera venciendo al Deportivo Cali en un clásico. Por lo cual, los ‘Diablos Rojos’ van camino a ser fuertes competidores por ese cupo a la gran final del torneo clausura.

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Las estadísticas de Sanguinetti en Macará

En esta temporada, Guillermo Sanguinetti ha dirigido un total de 48 encuentros entre todas las competencias. Ganó 25 partidos, empató 12 y perdió 11. El entrenador también logró un histórico subcampeonato con Macará y se cotiza a la alta para 2027.

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