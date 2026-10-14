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Europa League

Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Hapoel por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League
AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a poner en cancha a un AZ Alkmaar que necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la fase de grupos.

Se juega la segunda jornada de la fase liga y el arranque no fue el soñado para los neerlandeses, que llegan con la obligación de sumar de local. Para el Hapoel, en cambio, es la chance de dar otro golpe fuera de casa y meterse entre los mejores puestos de la tabla general.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar es el favorito pero el presente no acompaña del todo: viene de caer 0-2 como visitante ante Feyenoord y en la liga neerlandesa alterna rendimientos, con un triunfo ajustado ante Telstar en el medio de dos derrotas. En la Europa League debutó sin sumar, así que este partido es casi una final adelantada para no quedar relegado en el grupo.

El Hapoel llega de otro color. Ganó 2-0 como visitante frente al I Tiberias y antes había vencido también de local, por lo que acumula dos triunfos consecutivos antes de pisar suelo neerlandés. En su debut europeo sumó de a uno con un empate ante el Dinamo Zagreb, así que ya sabe lo que es rescatar puntos lejos de casa.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.
  • Hapoel suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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