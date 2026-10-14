Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Hapoel por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a poner en cancha a un AZ Alkmaar que necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la fase de grupos.
Se juega la segunda jornada de la fase liga y el arranque no fue el soñado para los neerlandeses, que llegan con la obligación de sumar de local. Para el Hapoel, en cambio, es la chance de dar otro golpe fuera de casa y meterse entre los mejores puestos de la tabla general.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 10
La actualidad de ambos equipos
El AZ Alkmaar es el favorito pero el presente no acompaña del todo: viene de caer 0-2 como visitante ante Feyenoord y en la liga neerlandesa alterna rendimientos, con un triunfo ajustado ante Telstar en el medio de dos derrotas. En la Europa League debutó sin sumar, así que este partido es casi una final adelantada para no quedar relegado en el grupo.
El Hapoel llega de otro color. Ganó 2-0 como visitante frente al I Tiberias y antes había vencido también de local, por lo que acumula dos triunfos consecutivos antes de pisar suelo neerlandés. En su debut europeo sumó de a uno con un empate ante el Dinamo Zagreb, así que ya sabe lo que es rescatar puntos lejos de casa.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.
- Hapoel suma 1 punto en el torneo.