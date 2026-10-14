Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Hapoel por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League vuelve a poner en cancha a un AZ Alkmaar que necesita reaccionar rápido si no quiere complicarse en la fase de grupos.

Se juega la segunda jornada de la fase liga y el arranque no fue el soñado para los neerlandeses, que llegan con la obligación de sumar de local. Para el Hapoel, en cambio, es la chance de dar otro golpe fuera de casa y meterse entre los mejores puestos de la tabla general.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar es el favorito pero el presente no acompaña del todo: viene de caer 0-2 como visitante ante Feyenoord y en la liga neerlandesa alterna rendimientos, con un triunfo ajustado ante Telstar en el medio de dos derrotas. En la Europa League debutó sin sumar, así que este partido es casi una final adelantada para no quedar relegado en el grupo.

El Hapoel llega de otro color. Ganó 2-0 como visitante frente al I Tiberias y antes había vencido también de local, por lo que acumula dos triunfos consecutivos antes de pisar suelo neerlandés. En su debut europeo sumó de a uno con un empate ante el Dinamo Zagreb, así que ya sabe lo que es rescatar puntos lejos de casa.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Hapoel suma 1 punto en el torneo.