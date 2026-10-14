Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sturm Graz por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Sturm Graz, Europa League
Bournemouth vs. Sturm Graz, Europa League

El jueves 15 de octubre la Europa League entra en su segunda fecha y Bournemouth quiere recuperar terreno después de un año que empezó con contrastes en la Premier League.

Los ingleses llegan como favoritos y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo. Sturm Graz, con apenas un punto, va a Inglaterra a buscar un resultado que le cambie el arranque.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bournemouth tuvo una semana dura en la Premier League, con una goleada en contra por 5-1 ante Chelsea de visitante y una caída ajustada 0-1 como local frente a Liverpool. Antes de eso había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-1 afuera ante Real Sociedad que todavía sirve de referencia. En la Europa League marcha décimo con 3 puntos tras su primer partido, un arranque que le permite soñar con meterse entre los puestos de clasificación directa si logra sostener el nivel.

Sturm Graz atraviesa un presente irregular. Viene de ganarle 2-0 a Austria como visitante y antes había goleado 3-1 de local a FAC Wien, pero en el medio sufrió una derrota contundente por 3-0 ante Salzburg que dejó dudas sobre su funcionamiento afuera de casa. En la Europa League es 17mo con un punto después de la primera fecha, y una victoria en Inglaterra le daría un salto importante en la clasificación.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
  • Sturm Graz suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones