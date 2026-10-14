Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sturm Graz por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre la Europa League entra en su segunda fecha y Bournemouth quiere recuperar terreno después de un año que empezó con contrastes en la Premier League.
Los ingleses llegan como favoritos y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo. Sturm Graz, con apenas un punto, va a Inglaterra a buscar un resultado que le cambie el arranque.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth tuvo una semana dura en la Premier League, con una goleada en contra por 5-1 ante Chelsea de visitante y una caída ajustada 0-1 como local frente a Liverpool. Antes de eso había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-1 afuera ante Real Sociedad que todavía sirve de referencia. En la Europa League marcha décimo con 3 puntos tras su primer partido, un arranque que le permite soñar con meterse entre los puestos de clasificación directa si logra sostener el nivel.
Sturm Graz atraviesa un presente irregular. Viene de ganarle 2-0 a Austria como visitante y antes había goleado 3-1 de local a FAC Wien, pero en el medio sufrió una derrota contundente por 3-0 ante Salzburg que dejó dudas sobre su funcionamiento afuera de casa. En la Europa League es 17mo con un punto después de la primera fecha, y una victoria en Inglaterra le daría un salto importante en la clasificación.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
- Sturm Graz suma 1 punto en el torneo.