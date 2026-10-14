Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sturm Graz por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre la Europa League entra en su segunda fecha y Bournemouth quiere recuperar terreno después de un año que empezó con contrastes en la Premier League.

Los ingleses llegan como favoritos y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo. Sturm Graz, con apenas un punto, va a Inglaterra a buscar un resultado que le cambie el arranque.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bournemouth tuvo una semana dura en la Premier League, con una goleada en contra por 5-1 ante Chelsea de visitante y una caída ajustada 0-1 como local frente a Liverpool. Antes de eso había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-1 afuera ante Real Sociedad que todavía sirve de referencia. En la Europa League marcha décimo con 3 puntos tras su primer partido, un arranque que le permite soñar con meterse entre los puestos de clasificación directa si logra sostener el nivel.

Sturm Graz atraviesa un presente irregular. Viene de ganarle 2-0 a Austria como visitante y antes había goleado 3-1 de local a FAC Wien, pero en el medio sufrió una derrota contundente por 3-0 ante Salzburg que dejó dudas sobre su funcionamiento afuera de casa. En la Europa League es 17mo con un punto después de la primera fecha, y una victoria en Inglaterra le daría un salto importante en la clasificación.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA .

y . Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Sturm Graz suma 1 punto en el torneo.