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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Juventus por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Juventus, Europa League
Celta Vigo vs. Juventus, Europa League

El jueves 15 de octubre, el Celta recibe a la Juventus con la obligación de reaccionar en la segunda fecha de la Europa League después de arrancar sin puntos.

El punto en juego pesa doble: Vigo necesita sumar de entrada para no quedar relegado en el grupo, mientras que la Juventus quiere confirmar que el liderazgo que tiene hoy no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado en resultados generales, con un empate sin goles ante Elche como último antecedente y apenas una victoria clara en sus tres partidos más recientes, la goleada 5-0 a Santander. En la competencia europea debutó con una derrota ante el Omonia, algo que obliga a corregir rumbo rápido si quiere meterse entre los puestos que clasifican.

La Juventus, en cambio, encabeza la tabla con los tres puntos de su presentación, aunque su andar reciente fuera de Europa no fue tan sólido: viene de un empate 1-1 como visitante ante Cagliari y antes había caído de local frente al Cremonese. El equipo italiano alterna buenos y malos resultados, pero en el plano europeo quiere ratificar que está primero por mérito propio.

El historial entre Celta y Juventus

El historial entre ambos es mínimo pero parejo: se enfrentaron solo dos veces, en el año 2000, y cada uno se quedó con una victoria. El Celta fue contundente en la suya, un 4-0, mientras que la Juventus ganó el otro cruce por la mínima. No hay empates registrados entre los dos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/03/2000Celta vs. Juventus4-01999/2000
02/03/2000Juventus vs. Celta1-01999/2000

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Celta suma 0 puntos en el torneo.
  • Juventus suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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