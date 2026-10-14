Dónde ver EN VIVO Celta vs. Juventus por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre, el Celta recibe a la Juventus con la obligación de reaccionar en la segunda fecha de la Europa League después de arrancar sin puntos.
El punto en juego pesa doble: Vigo necesita sumar de entrada para no quedar relegado en el grupo, mientras que la Juventus quiere confirmar que el liderazgo que tiene hoy no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado en resultados generales, con un empate sin goles ante Elche como último antecedente y apenas una victoria clara en sus tres partidos más recientes, la goleada 5-0 a Santander. En la competencia europea debutó con una derrota ante el Omonia, algo que obliga a corregir rumbo rápido si quiere meterse entre los puestos que clasifican.
La Juventus, en cambio, encabeza la tabla con los tres puntos de su presentación, aunque su andar reciente fuera de Europa no fue tan sólido: viene de un empate 1-1 como visitante ante Cagliari y antes había caído de local frente al Cremonese. El equipo italiano alterna buenos y malos resultados, pero en el plano europeo quiere ratificar que está primero por mérito propio.
El historial entre Celta y Juventus
El historial entre ambos es mínimo pero parejo: se enfrentaron solo dos veces, en el año 2000, y cada uno se quedó con una victoria. El Celta fue contundente en la suya, un 4-0, mientras que la Juventus ganó el otro cruce por la mínima. No hay empates registrados entre los dos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/03/2000
|Celta vs. Juventus
|4-0
|1999/2000
|02/03/2000
|Juventus vs. Celta
|1-0
|1999/2000
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Celta suma 0 puntos en el torneo.
- Juventus suma 3 puntos en el torneo.