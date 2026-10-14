Dónde ver EN VIVO Celta vs. Juventus por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, el Celta recibe a la Juventus con la obligación de reaccionar en la segunda fecha de la Europa League después de arrancar sin puntos.

El punto en juego pesa doble: Vigo necesita sumar de entrada para no quedar relegado en el grupo, mientras que la Juventus quiere confirmar que el liderazgo que tiene hoy no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado en resultados generales, con un empate sin goles ante Elche como último antecedente y apenas una victoria clara en sus tres partidos más recientes, la goleada 5-0 a Santander. En la competencia europea debutó con una derrota ante el Omonia, algo que obliga a corregir rumbo rápido si quiere meterse entre los puestos que clasifican.

La Juventus, en cambio, encabeza la tabla con los tres puntos de su presentación, aunque su andar reciente fuera de Europa no fue tan sólido: viene de un empate 1-1 como visitante ante Cagliari y antes había caído de local frente al Cremonese. El equipo italiano alterna buenos y malos resultados, pero en el plano europeo quiere ratificar que está primero por mérito propio.

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El historial entre Celta y Juventus

El historial entre ambos es mínimo pero parejo: se enfrentaron solo dos veces, en el año 2000, y cada uno se quedó con una victoria. El Celta fue contundente en la suya, un 4-0, mientras que la Juventus ganó el otro cruce por la mínima. No hay empates registrados entre los dos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/03/2000 Celta vs. Juventus 4-0 1999/2000 02/03/2000 Juventus vs. Celta 1-0 1999/2000

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis