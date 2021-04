Mich Pérez, exporrista de Cruz Azul denunció amenazas de muerte y violación

En un episodio más de violencia contra las mujeres, de los que día a día y a toda hora se viven en México, fue Michelle Pérez, exporrista de Cruz Azul, quien reveló haber sufrido amenazas de violación y muerte a través de un video en sus redes sociales, el cual se vio obligada a publicar después de que las autoridades la revictimizaran y desestimaran su denuncia legal.

La exintegrante del grupo de animación 'Las de Azul', mejor conocida como Mich Pérez, dijo temer por su vida luego de que un usuario le mandara mensajes de manera insistente a través de su cuenta de Instagram, en los que amenazaba con abusar sexualmente de ella y posteriormente quitarle la vida, además de amedrentarla para que no le dijera a nadie lo que ocurría.

"Estoy viviendo algo terrible que nadie quisiera vivir, he estado recibiendo mensajes de amenazas de feminicidio y de violación de un tal ivanalejandro_oficial desde hace un año y yo no me había percatado, pero me di cuenta el domingo 4 de abril porque fue muy insistente con sus mensajes", declaró la exanimadora de Cruz Azul, Mich Pérez.

Mich Pérez comenzó a ser porrista de Cruz Azul a los 18 años. ( @michperezof)

Autoridades revictimizan a Mich Pérez tras denunciar

Asimismo, la conductora reveló que intentó interponer una denuncia tras las amenazas recibidas, sin embargo, las autoridades la culparon por tener 'muchas fotos en Instagram' y ser una figura pública, por lo que más allá de ayudarla, le pidieron que las borrara para que su vida estuviera a salvo, lo cual Mich rechazó de manera contundente y optó por publicar el video en sus redes sociales para pedir ayuda.

"Después de todo esto ingenuamente creí en las autoridades, pero lo único que recibí como respuesta fue 'es tu culpa porque tienes muchas fotos en tu Instagram y porque eres figura pública, si quieres estar segura y quieres seguir viva, lo que tienes que hacer es cerrar todas tus redes sociales, abrir nuevas y cada persona que quiera seguirte pedirle una identificación', se los juro que no lo puedo creer", lamentó la aficionada cementera.

"Hoy solo quiero decir algo, que si mañana soy yo abracen a mi mamá. Y por favor no permitan que esto siga pasando", Mich Pérez.

