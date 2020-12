Agenda de hoy, martes 15 de diciembre: Libertadores, Sudamericana, Premier League, Bundesliga, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este 15 de diciembre tenemos un martes atípico en la agenda habitual. Ante la falta de Champions, varias de las ligas más importantes de Europa tendrán actividad semanal, como la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Serie A.

Además, unas horas después habrá choques decisivos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. Libertad | Cuartos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Sudamericana

Universidad Católica vs. Vélez | Cuartos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Universidad Católica vs. Vélez

Premier League | Inglaterra

Wolverhampton vs. Chelsea | Jornada 13

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

+Qué canal transmite Wolverhampton vs. Chelsea

Manchester City vs. West Bromwich | Jornada 13

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Manchester City vs. West Bromwich

LaLiga | España

Real Madrid vs. Athletic Club | Jornada 19

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

+Qué canal transmite Real Madrid vs. Athletic Club

Bundesliga | Alemania

Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach | Jornada 12

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Hertha Berlín vs. Mainz 05 | Jornada 12

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund | Jornada 12

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Stuttgart vs. Union Berlín | Jornada 12

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Serie A | Italia

Udinese vs. Crotone | Jornada 12

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Benevento vs. Lazio | Jornada 12

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

