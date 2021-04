Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO: Aquí los pronósticos, a qué hora y dónde ver semifinal del UEFA Champions League desde USA

Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE | Este martes 27 de abril, ambos equipos se enfrentarán por el partido por el semifinal del Champions League 2021 en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Este encuentro será transmitido vía TUDN en USA. Bolavip te brindará todo sobre cuándo, dónde ver y todos los detalles.

Real Madrid es el equipo más poderoso del balompie europeo con la mayor cantidad de títulos, finales y presencias. y ahora se enfrentará por primera vez en este torneo: el Chelsea de Inglaterra. Si bien Madrid no le ha podido ganar al Chelsea en las 3 veces que en las veces que se enfrentaron en otras competencias, este partido de ida puede impedirle de seguir en la contienda por el título.

Chelsea, por su parte, se enfrentará por primera ves con este equipo español y llega al encuentro con muchas expectativas tras derrotar al Porto de Portugal por 3-0 en el marcados. Actualmente se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones pero su poderío de su plantel no es nada que subestimar.

Cuándo y a qué hora juegan Chelsea vs. Real Madrid ONLINE en USA

Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde este de abril a las 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET en Estados Unidos como a las 2:00 p.m. en México en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: 27 de abril

Hora: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (México)

Donde: Estadio Alfredo Di Stéfano

Cuando ver Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET)

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia : 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

En qué canal TV ver Chelsea vs. Real Madrid EN VIVO en USA

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN Radio, Paramount+, CBS Sports Network, TUDN App, TUDN.com

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Perú: ESPN, ESPN Play

Reino Unido: TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

Cómo ver Chelsea vs. Real Madrid de Champions League gratis por app

El canal TUDN cuenta con su propia app donde pasará todos los pormenores y minuto a minuto del partido por los cuartos de final de la Champions League.

Chelsea vs. Real Madrid pronósticos en Estados Unidos:

Las casas de apuestas en USA tienen a Real Madrid como el favorito de pasar a las finales del torneo mientras la posibilidad de que gane Chelsea y empatar tienen poca diferencia. Ambos llegarán al partido con sus mejores estrellas y promete ser el primer duelo más emocionante de la temporada.

Resultados FanDuel Real Madrid +140 Empate +200 Chelsea +230

*Cuotas cortesía de FanDuel.

