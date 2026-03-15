Los cinco clubes que quieren a Juan Manuel Rengifo

Juan Manuel Rengifo lleva apenas una temporada y media en el primer equipo de Atlético Nacional, sin embargo el joven volante colombiano ya podría dar el salto a Europa y a otra importante liga de América. Hay cinco equipos que lo quieren para el 2026.

Según el periodista Juan Pablo Rúa Jiménez, Juan Manuel Rengifo tiene el interés de Barcelona de Ecuador; Lazio y Sassuolo de Italia; Sporting de Portugal y el FK Bodo de Noruega,equipo revelación de esta Champions League.

La salida del volante de 20 años podría costarle un millón de dólares al club que lo quiera. Para el ‘Verdolaga’ Rengifo es una de las promesas de la escuadra colombiana.

Su contrato vigente es hasta el 2028 por lo que Atlético Nacional tiene apuro en venderlo. Este año lleva ya 11 partidos jugados en primera, con 3 goles y 3 asistencias registradas.

El año pasado pese a su corta edad también tuvo bastante continuidad, con 21 partidos generó 4 goles y 3 asistencias. Ganó la Copa Colombia en su temporada de debut.

Los fichajes de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

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Atlético Nacional – Juan Manuel Rengifo.

En resumen