Cesc Fábregas destrozó a Álvaro Morata por su expulsión vs. Fiorentina: ”Que se dedique a otra cosa”

El Como 1907 hilvanaba entre la Serie A y la Copa Italia 5 partidos sin derrotas y pretendía extender la racha vs. Fiorentina, su rival por la fecha 25 de la liga italiana y a quien había vencido el pasado 27 de enero por los Octavos de Final de la copa federal.

Era un encuentro realmente relevante para las aspiraciones de los de Cesc Fábregas de clasificar a una de las competencias europeas, ya sea la Conference, la Europa League o incluso la Champions League, pues no se encuentra nada lejos del último puesto que otorga boletos para la máxima competencia a nivel clubes del continente.

No obstante, sufrió una derrota de 2 a 1 ante la Viola, en un juego que estuvo marcado por la polémica. Resulta que Álvaro Morata entró en el juego de la provocación planteado por Rolando Mandragora, reaccionó, le propinó un cabezazo mientras se desarrollaba el juego y, el árbitro, con apoyo del VAR, no dudó en expulsarlo.

Esta secuencia le costará al Como 1907 no poder contar con el veterano atacante por, por lo menos, las dos próximas fechas, puesto que fue una expulsión directa. Encima, se le vienen los partidos con el AC Milan (este miércoles 18 de febrero) y contra la Juventus (sábado 21), dos rivales contra los que Cesc Fábregas necesitaba más que nunca de la experiencia de Morata.

Por eso, su enojo tras la derrota con la Fiorentina. ‘‘La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa”, expresó el estratega en conversación con la señal DAZN.

Además, en conferencia de prensa agregó: “Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación; forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir”.

Como 1907 se mantiene con chances para clasificar a alguna de las competencias de la UEFA

A pesar de la derrota con la Fiorentina, el Como 1907 se mantiene en el séptimo puesto con 41 unidades. Está a solo una de Atalanta (de momento está clasificando a la Conference League) y a 5 de Roma y Juventus. Por diferencia de gol, la Loba está accediendo a la Europa League, mientras que la Vecchia Signora se estaría quedando con el último cupo para la Champions League.