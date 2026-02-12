Manchester United se quedó sin el entrenador que tenía apuntado para remplazar a Michael Carrick

Los resultados a Michael Carrick en el Manchester United lo están respaldando. Tomó las riendas luego del despido de Ruben Amorim, y ya lleva 5 partidos, en los cuales consiguió 4 victorias (3 de ellas sobre integrantes de Big Six: 2 a 0 al Manchester City, 3 a 2 al Arsenal y 2 a 0 al Tottenham Hotspur) y un empate, envión que lo ubicó en los puestos de clasificación de la tabla de la Premier League para la Champions League.

Sin embargo, Jim Ratcliffe, propietario mayoritario del club, insiste en dar con un estratega de largo camino y mayor renombre. Por eso, había apuntado a Thomas Tuchel, actual estratega de la Selección de Inglaterra, que además tuvo su paso por la Premier League al conducir al Chelsea (fue campeón de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa).

El plan era esperarlo hasta que finalizara el recorrido del combinado británico en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, tendrá que redireccionar su búsqueda, puesto que la Football Association (federación inglesa) llegó a un acuerdo con el alemán para estirar su estancia hasta el 2028.

”La noticia de hoy de que Thomas Tuchel liderará a la selección absoluta masculina de Inglaterra hasta la UEFA EURO 2028 es sumamente positiva para nuestra aspiración de ganar grandes torneos internacionales. Hemos conseguido un entrenador de talla mundial para nuestra próxima Eurocopa en casa, lo que nos da las mejores posibilidades de éxito”, publicó la entidad en su sitio web oficial.

Y en esa misma dirección, el propio Thomas Tuchel declaró: ”Estoy muy feliz y orgulloso de extender mi tiempo con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial”.

Los otros nombres que suenan para tomar las riendas del Manchester United

Con la chance de Thomas Tuchel caída, el Manchester United evalúa a Enzo Maresca, quien dejó su cargo en el Chelsea a principios del mes de enero, luego de hacerse con la Conference League y el Mundial de Clubes de Estados Unidos. De igual modo, medios de comunicación del Reino Unido también mantienen como presuntas opciones a Xabi Alonso, Xavi Hernández y Carlo Ancelotti.

