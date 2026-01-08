El 5 a 0 del Barcelona sobre el Athletic Club de Bilbao en la Semifinal de la Supercopa de España que se está desarrollando en Arabia Saudí, profundizó el debate sobre quién debe ser el portero de La Roja en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (y en la Finalissima con Argentina que se jugará en marzo en Qatar).

Es que justo fue el cruce entre el guardameta que está siendo criticado y el que, en la actualidad, es considerado el mejor. Se trata de Unai Simón (quien recibió los tantos de Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y los dos de Raphinha) y Joan García, que se sumó al Barça para la vigente temporada procedente del RCD Espanyol.

Y al respecto de este tema, que está siendo bastante caliente en el país ibérico, el que metió más leña al fuego fue Santiago Cañizares, quien no anduvo con vueltas para exponer su postura: “Desde mi punto de vista: El que no va (Joan García) es el mejor, el suplente (David Raya) es fantástico y el titular (Unai Simón) es el que más dudas genera”.

En esa misma línea, en su colaboración en la cadena radial Cadena Cope, el ex Real Madrid y Valencia añadió: “El debate de la portería de la Selección (España) va a dar muchísimo que hablar. Es muy difícil elegir al portero para una selección. Esto es un lío y los que se debilitan de todo esto son el propio equipo y los porteros”.

Los medios de comunicación de España alimentaron las dudas sobre Unai Simón

El periódico Marca, luego de la categórica victoria del Barcelona sobre el Athletic Club de Bilbao, publicó: ”La pesadilla de Unai Simón… Cuatro goles encajados antes del descanso, todas las miradas encima y la portería de la selección más en debate que nunca”.

Por su parte, el Diario AS reflejó: ”Joan García discute el puesto a Unai Simón. La gran actuación de Joan García ante el Athletic Club de Bilbao reabre el debate de la portería en la Selección de cara al Mundial. ¿Debe llamar De la Fuente a Joan García?”.

Mientras que 20minutos.es, agregó: ”Se reabre el debate entre Unai Simón y Joan García sobre quién debe ser el portero de España. El FC Barcelona goleó este miércoles al Athletic Club por 5-0 en la primera semifinal de la Supercopa de España. Un duelo que sembró muchas dudas respecto al nivel actual en el que se encuentran los de Ernesto Valverde y sobre todo, quedó señalado el guardameta del equipo vasco y de la selección, Unai Simón”.

En síntesis

Santiago Cañizares cuestionó el nivel de Unai Simón tras la goleada del Barcelona.

Barcelona venció 5-0 al Athletic Club con un doblete de Raphinha en Arabia Saudita.

Mundial 2026 abre el debate sobre la portería de España entre Simón y Joan García.