Rivales confirmados para el Real Madrid y Barcelona en los Octavos de Final de la Copa del Rey

Real Madrid y Barcelona ya saben cuáles serán sus rivales en los Octavos de Final de la Copa del Rey 2025/2026, la competencia federal en la que merengues y culés, en la temporada anterior, se vieron las caras en la Final que se llevó a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla (fue victoria del Blaugrana por 3 a 2).

La Real Federación Española de Fútbol desarrolló el sorteo este miércoles 7 de enero en su sede ubicada en Las Rozas (Madrid). Allí estableció que el equipo de Xabi Alonso chocará con Albacete, mientras que los de Hansi Flick dirimirán su pase a los Cuartos de Final con el Racing de Santander.

El Real Madrid se presentará sabiendo que precisa ganar para evitar que se agranden los rumores en torno al mal clima que se estaría viviendo puertas adentro entre algunos de los referentes (como, por ejemplo, Vinícius Junior) y el entrenador.

En tanto que para el Barcelona se trata de un paso más en el que deberá revalidar la hegemonía local que selló desde la campaña pasada en la que se adjudicó LaLiga, la mencionada Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, por cierto, es el actual líder de la tabla de posiciones del torneo vernáculo con 4 unidades de ventaja sobre su escolta, el Real Madrid.

En el resto de los cruces, el que resalta es el del Atlético de Madrid, que chocará con el Deportivo La Coruña. En este caso, los del Cholo Simeone andan un poco más presionados, puesto que en LaLiga, en tan solo 19 fechas, ya quedaron a 11 puntos de la cima, por lo que tienen cierta obligación de compensar en el resto de las competencias que afronta.

Por su parte, Athletic Club de Bilbao se enfrentará a Cultura Leonesa, Valencia hará lo propio con Burgos, Real Betis chocará con el Elche, Real Sociedad con Osasuna y el Alavés tendrá su partido con el Rayo Vallecano. Todos los encuentros se estarán disputando entre el 13 y 15 de enero (hora y fecha precisa a confirmar aún por la RFEF).

Real Madrid y Barcelona también van por la Supercopa de España

Este miércoles, en Arabia Saudí, también comienza la Supercopa de España 2026 con el duelo entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. El ganador se enfrentará en la Final del domingo 11 al vencedor del duelo que tendrá lugar mañana jueves 8 de enero entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

En síntesis

Real Madrid dirigido por Xabi Alonso enfrentará al Albacete en Octavos.

Barcelona de Hansi Flick buscará la clasificación contra Racing de Santander.

Los encuentros de la llave se disputarán del 13 al 15 de enero.