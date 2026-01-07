El próximo paso de Qatar tras el Mundial 2022 y la Finalissima

Qatar le demostró al planeta que está totalmente abierto al fútbol con lo que fue la Copa del Mundo que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del 2022. Porque después de aquel certamen, se quedó con la Copa Asiática 2023, la Copa Mundial Sub 17 (de hecho se jugará anualmente desde el último 2025 hasta el 2029), la Copa Árabe 2025 y con las ediciones 2024 y 2025 de la Copa Intercontinental (más atrás en el tiempo también recibió el Mundial Sub 20 en 1995).

Es más, en marzo próximo será la sede de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (popularmente conocida como Finalissima, que enfrenta a los vigentes ganadores de la Eurocopa y de la Copa América) que disputarán la Selección Argentina -que casualmente fue campeón mundial en Doha- y su similar de España.

Y como si fuera poco la Copa del Mundo, el Mundial Sub 17, la Copa Intercontinental y la Finalissima, ahora, Qatar puso el foco en la Supercopa de España, para la cual pretende aprovechar una situación que complica en 2027 a Arabia Saudí, el país que vino siendo la sede desde la temporada 2019/2020.

Resulta que Arabia será la sede de la Copa Asiática entre enero y febrero del año que viene. Por eso, las entidades implicadas en el certamen ven que lo más acorde sería mudar la Supercopa de España, por lo menos para esta ocasión, a su país vecino. De esta manera, el contrato firmado por Arabia Saudí hasta 2029 con la RFEF se extendería automáticamente hasta el 2030.

Y es más, desde Doha ya están viendo con buenos ojos quedarse con la competencia del país ibérico a partir del 2030, cuando se acabe el lazo señalado. Por cierto, todo este escenario de momento no se aplicaría con la Supercopa de Italia, que también se está disputando en Arabia Saudita, pero a diferencia de España se desenvuelve en diciembre.

El Mundial de Clubes, el otro objetivo de Qatar

Qatar va por todo lo que tiene a su alcance. Es que la infraestructura que le quedó por la Copa de Mundo del 2022 es demasiado grande para su liga local, por lo que solo se puede sostener si alberga eventos con gran convocatoria. Por eso, ya arrimó su propuesta para la Copa Mundial de Clubes del 2029.

Sin embargo, tiene dos competidores que la FIFA también está evaluando. Uno es Brasil y el otro es Marruecos. Este último podría sacar ventaja, puesto que en 2030 será uno de los anfitriones del Mundial de selecciones, por lo que el torneo de clubes le serviría como una especia de ensayo, tal como sucedió con Estados Unidos en 2026.

