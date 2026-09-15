L’Equipe señaló a Messi como uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro

El argentino, después de un Mundial para el recuerdo, dentro de la portada de L’Equipe para hablar de la lucha por el Balón de Oro 2026.

La carrera por el Balón de Oro del 2026 continúa más que abierta. A poco más de un mes para que conozcamos al mejor futbolista de la última temporada, desde el medio de comunicación francés, L’Equipe, se señala a Lionel Messi como uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio que será entregado en Londres. El 26 de octubre se define todo.

Harry Kane, Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Estos fueron los futbolistas utilizados por el medio de comunicación francés para hablar de los grandes candidatos a una edición del Balón de Oro más que pareja en la previa. Se tienen pocos precedentes a corto plazo de una gala donde se espera que haya tantos candidatos a quedarse con el premio y donde convivan tantas candidaturas fuertes para soñar con el prestigioso trofeo.

Messi aparece en esta lista después de un Mundial absolutamente histórico. No solamente por su competencia con Mbappé durante todo el torneo de cara a ser el futbolista con más goles en toda la historia del certamen. Sus actuaciones fueron vitales para que la Selección Argentina pudiese soñar con un nuevo título del mundo en tierras norteamericanas. L’Equipe lo pone por encima de otros nombres de peso.

El argentino aparece en una portada donde no surgen futbolistas de la talla de Rodri. Tampoco alguno de los máximos ganadores de la última temporada como es el caso del centrocampista del París Saint-Germain y la Selección Española Fabián Ruiz. Khvicha Kvaratskhelia, mejor jugador de la última Champions, también se queda fuera de la portada de L’Equipe.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 15 septembre 2026

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Las votaciones cerrarán el próximo 28 de septiembre. Será el momento donde la revista France Football en su alianza con la UEFA anunciará todas las decisiones del jurado elegido para señalar al mejor futbolista de la última temporada. Messi de momento aparece como uno de los grandes candidatos tras una edición del certamen donde llegó a su tercera final de la Copa del Mundo.

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Se va calentando la despedida de Messi

Argentina disputará 3 partidos amistosos en la próxima ventana de selecciones en su territorio nacional. Se espera por la lista de convocados que publicará Lionel Scaloni a lo largo de las próximas jornadas. Si bien Messi ya anunció su retiro del combinado Albiceleste, muchos todavía cruzan los dedos con diferentes partidos de despedida a un ciclo absolutamente histórico en el gigante sudamericano.

Bolivia, Burkina Faso y Benín. Estos eran los rivales del actual subcampeón del mundo durante la primera Fecha FIFA de más de 15 días. Los encuentros se darán en ciudades como Córdoba y Buenos Aires para agradecer a una auténtica generación de ídolos en la Albiceleste. Muchos lo entienden como la despedida formal de La Pulga.

Datos claves

L’Équipe incluyó a Lionel Messi entre los favoritos al Balón de Oro 2026 .

incluyó a entre los favoritos al . Las votaciones para el Balón de Oro cerrarán el próximo 28 de septiembre .

cerrarán el próximo . Lionel Messi disputará tres partidos amistosos de despedida con Argentina.