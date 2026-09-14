Lamine Yamal eligió al único jugador que podría quitarle el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal se mostró claro y sincero alrededor de quién debe ser el Balón de Oro del 2026. El crack del Barcelona y de la Selección Española es uno de los grandes candidatos. En charla con Jorge Valdano en Movistar, fue tajante alrededor de quién ve como el único jugador capacitado para quitarle el premio sobre finales del mes de octubre.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, empezaba en su análisis de la lucha por el premio Lamine Yamal. Considera que Kylian es el otro gran candidato.

Hablamos de una de las ediciones del Balón de Oro más parejas. Si bien hubo grandes triunfadores de la última temporada tanto en el panorama de clubes como de selecciones, aparecen candidatos de todo tipo de cara al 26 de octubre en Londres. Para Yamal, eso sí, solo él y Kylian Mbappé tienen las candidaturas más sólidas.

Yamal agradeció el apoyo recibido por su club en la previa de la gala: “No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada”.

Mbappé se ve capaz de vencer a Yamal en el Balón de Oro 2026: GETTY

Yamal llegará a la gala del 26 de octubre en Londres con el título de campeón bajo el brazo e igualmente la conquista de tanto LaLiga como la Supercopa Española de la mano del Barcelona. En caso de ganarlo, hablaríamos del primer jugador del siglo XXI en levantar el premio e igualmente de hasta 7 récords que podrían romperse en la historia del galardón.

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Mbappé también hace su campaña por el Balón de Oro

Tanto en ruedas de prensa como en entrevistas con medios como L’Équipe, hemos podido ver a Mbappé hablar de merecimientos para poder conseguir su primera edición del premio. Entiende que si bien no tiene títulos colectivos en los últimos 18 meses, cuenta con estadísticas individuales suficientes para poder ser elegido mejor jugador de la temporada.

“He hecho mucha historia en la competición más importante del deporte; es un buen año para ganar el Balón de Oro… Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco… La gente dice que no he ganado ningún título (colectivo). Pero es un trofeo individual… Ser el máximo goleador de la historia del Mundial (22 goles), superar a todas las grandes leyendas de la historia en el torneo más importante que ha creado el deporte, eso llama muchísimo la atención“, reflexiones de Mbappé en las últimas semanas.

Datos claves

Lamine Yamal afirmó que él y Kylian Mbappé son los dos mejores futbolistas.

afirmó que él y son los dos mejores futbolistas. El delantero Lamine Yamal aspira a ganar el Balón de Oro el 26 de octubre.

aspira a ganar el el 26 de octubre. Kylian Mbappé defendió su candidatura al Balón de Oro por sus números individuales.