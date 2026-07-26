La negociación del Barcelona con Manchester City por Ferran Torres tras el Mundial 2026

El Barça le hará al delantero una propuesta para renovar su contrato, pero estará por debajo de lo que le pueden ofrecer otros clubes en este mercado de pases.

Ferran Torres por estos días está en boca de todos. Es que fue el autor del tanto que le dio a España su segunda Copa del Mundo. Pero además, su performance fue regular durante todo el torneo que se disputó en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que se sobreentiende que su posición en el mercado se revalorizó.

Justo cuando el FC Barcelona debe plantearse una renovación, puesto que su contrato estará venciendo a mediados del año próximo. Es decir, el Culé o le arrima una propuesta para retenerlo o es posible que se despida antes del inicio de la temporada 2026/2027 frente al ofrecimiento de otro de los grandes de Europa. O para peor, Ferran se puede quedar hasta junio del 2027 y luego irse gratis.

La idea de las autoridades de la institución blaugrana es presentarle una cifra actualizada para la extensión del vínculo, pero no será mucho más abultada de lo que ya percibe, dado que por una de las cláusula de su contrato el Barça debe depositar en este mercado 8 millones de euros al Manchester City (club del cual arribó a la Ciudad Condal en julio del 2022).

En caso de que no se llegue a un acuerdo, el Barcelona no descarta desprenderse de Ferran Torres en las próximas semanas, justamente, para que no se le escape en un año sin dejarle algo a cambio. Y en ese sentido, el que asoma para dar una solución, conforme al diario Marca, es el París Saint-Germain de Luis Enrique, actual bicampeón de la UEFA Champions League.

Ferran Torres registró con el Barça en la temporada 2025/2026 21 goles y 3 asistencias en 49 partidos.Getty Images.

Barcelona busca retenerlo ante la postura inamovible del Atlético de Madrid con Julián Alvarez

A pesar de la intención de Julián Alvarez (él mismo se encargó de declarar en plena Copa del Mundo que su idea es ser transferido), el Atlético de Madrid se plantó frente a los avances del FC Barcelona. En concreto, el Barça arrimó una propuesta de 100 millones de euros, pero en el Atleti la considerán insatisfactoria. Según medio de comunicación como Mundo Deportivo y Diario AS, el Colchonero pretende recibir los 500 millones de la cláusula de rescisión o nada.

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Ante esta situación de la Araña, con la que parece que finalmente se quedará en la capital española, por lo menos durante la primera parte de la temporada, el Culé tiene a Ferran Torres como la única alternativa para ocupar el puesto que dejó vacante Robert Lewandowski al marcharse al Chicago Fire de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En síntesis