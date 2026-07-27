Andrea Pirlo ante la polémica con la FIGC: ”Ya no soy candidato a la Selección de Italia”

Andrea Pirlo ya había aceptado la propuesta que la FIGC, mediante Paolo Maldini, le había hecho para asumir como entrenador de la Selección de Italia, post proceso de Gennaro Gattuso, para empezar a recuperar la reputación, primero en la Liga de las Naciones de la UEFA y después en la Eurocopa del 2028, todo en pos de llegar fortalecido a las eliminatorias europeas y no volver a sufrir sobre saltos en la clasificación a la Copa del Mundo, a la cual se ausentó increíblemente en las últimas tres ediciones.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que su asunción está en duda, puntualmente, porque es embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está prohibida en Italia. De hecho, el propio exfutbolista del Inter de Milán, AC Milan y Juventus emitió un comunicado con el que ya da por hecho que no será el DT.

”Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, he optado por guardar silencio hasta ahora. Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo”, inició Andrea Pirlo la notificación que publicó en su cuenta de Instagram.



Además, aclaró: ”A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva”.

Andrea Pirlo fue campeón del Mundial 2006. Getty Images.

En ese mismo sentido, Pirlo apuntó: ”Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen. Quisiera agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no son míos”.



Y concluyó: ”El amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo”.

¿Quiénes son los candidatos para dirigir Italia tras quedar descartado Andrea Pirlo?

Al ser descartado Andrea Pirlo, y frente a la negativa de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, la federación italiana ahora apunta a dos nombres que ya tuvieron su paso por la Azzurra: Roberto Mancini, quien estuvo al frente entre 2017 y 2023, y Antonio Conte, que condujo al elenco nacional entre 2014 y 2016.

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En síntesis