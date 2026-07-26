El defensor de Lanús y de la Selección de Paraguay se refirió a los cruces con los combinados europeos. "Iba a chocar un poquito de más y los sacabas de partido", declaró.

José Canale regresó al Fútbol Argentino luego de lo que fue su experiencia con la Selección de Paraguay en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo hizo este sábado 25 de julio en la Fortaleza con la victoria de Lanús sobre San Lorenzo por 1 a 0 con un tanto marcado por el colombiano Yoshan Valois.

Tras el encuentro que le permitió al Granate adjudicarse sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura, el zaguero guaraní habló con ESPN, no solo de lo que fue arrancar el campeonato con el pie derecho, sino también de su participación en el certamen que se llevó a cabo en suelo norteamercano y que acaparó la mirada del planeta entre el 11 de junio y el 19 de julio pasado.

En esa conversación, Jose Canale hizo un repaso, principalmente, de lo que fue el histórico triunfo por penales de la Selección de Paraguay sobre Alemania en los 16vos de Final y del encuentro con Francia por los 8vos, que terminó a favor de los dirigidos por Didier Deschamps por 1 a 0 (gol convertido por Kylian Mbappé de penal).

”A los alemanes no les gustaba el roce, tampoco a los franceses. Iba a chocar un poquito de más y los sacabas de partido”, acusó Canale, que además agregó: ”El Fútbol Argentino y el Sudamericano es mucho más complejo, mucho más difícil que el europeo. Nos enteramos hoy que Barracas le ganó a River y ahí te das cuenta que es mucho más complicado porque cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

"A LOS ALEMANES NO LES GUSTABA EL ROCE, TAMBIÉN A LOS FRANCESES IBA A CHOCAR UN POQUITO DE MÁS Y LOS SACABA DE PARTIDO"



👀🔥 El paraguayo Canale, de gran Copa del Mundo, habló luego del triunfo de Lanús ante San Lorenzo



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El recorrido de Paraguay en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Paraguay llegó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como una de las promesas de Sudamérica. Y si bien el conjunto guaraní no arrancó de la mejor manera, en cierto punto cumplió al eliminar a Alemania en los 16vos de final y venderle bastante cara la derrota a Francia en los Octavos de Final.

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El camino de los dirigidos por Gustavo Alfaro comenzó con un 4 a 1 adverso ante Estados Unidos. Luego venció a Turquía 1 a 0 y cerró el grupo con un empate 0 a 0 con Australia. Con cuatro puntos y -2 de diferencia de gol el alcanzó para clasificar a la primera instancia de eliminación como uno de los mejores terceros. Fue ahí cuando se topó con el combinado teutón, al que eliminó por penales luego de igualar 1 a 1 en los 90 y en los 30 del alargue. Luego en 8vos, cayó 1 a 0 con los galos por un tanto registrado por Mbappé de penal.

En síntesis