El DT argentino se fue mal de Ecuador y ahora fue ofrecido a un nuevo equipo de CONMEBOL.

Sebastián Beccacece se fue mal de la Selección de Ecuador, tras fracasar en el Mundial 2026. El DT argentino venció a Alemania en el último partido del grupo, pero luego su equipo se quedó fuera ante México. No obstante, ahora busca dirigir a una nueva selección.

Beccacece habría sido ofrecido a la Selección de Bolivia para ser su nuevo DT, de acuerdo a la revelación de Mr.Offsider. Sería una sorpresa total que el entrenador decida quedarse en Sudamérica y para dirigir un rival de ‘La Tri’ en las próximas eliminatorias.

La Selección de Bolivia busca un nuevo entrenador, tras quedarse muy cerca de entrar al Mundial 2026 y ser eliminado en el repechaje. Además, ‘La Verde’ quiere iniciar un proyecto muy importante con diferentes jugadores para el Mundial 2030.

Beccacece tuvo su primera experiencia en selecciones con Ecuador y ahora mismo es una total incertidumbre si continuará en este mundo de selecciones o se muda a un nuevo club. Previamente, el DT pasó por varios clubes y hasta dirigió en España.

Beccacece se fue de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La CONMEBOL comenzará sus nuevas eliminatorias en el 2027, y aún hay gran incertidumbre por el formato y el número equipos clasificados. Además, para las selecciones también está en el futuro la Copa América 2028 y ese también es un objetivo para los equipos.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 encuentros y acabó perdiendo 3 encuentros. El Mundial 2026 fue lo que decantó su salida del equipo tricolor.

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