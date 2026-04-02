Los cuatro nombres pesados que maneja Italia para reemplazar a Gennaro Gattuso

Este jueves 2 de abril se concretaron las dos renuncias que se esperaban luego de un nuevo fracaso de la Selección de Italia en la clasificación para la Copa del Mundo (la Azzurra cayó por penales con Bosnia el último martes y se perderá el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos).

Por un lado, Gabriel Gravina desistió de mantener su cargo como presidente de la FIGC (federación italiana), en tanto que, por el otro, Gennaro Gattuso resolvió no continuar como entrenador del combinado mayor (lo mismo definió Gianluigi Buffon, quien acompañaba a Rino en la tarea de asistente técnico).

Frente a este escenario, el Ministerio de Deportes de Italia intervino para reordenar la entidad que regula el fútbol en el país. Convocaron a directivos, entrenadores y jugadores italianos de todos los clubes afiliados con el fin de dar con el mejor perfil para tomar las riendas de la federación ya con vistas a la Liga de las Naciones de la UEFA 2026/2027, a la Euro 2028 y a las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Y mientras siguen rodando cabezas en diferentes puestos, la prensa local ya habla de los candidatos del ente ligado al gobierno nacional para reemplazar a Gennaro Gattuso cuanto antes, porque quieren dar vuelta la página ya en la fecha FIFA de junio en la que podrán jugar dos amistosos mientras otras 48 selecciones se preparan para la Copa Mundial.

Al respecto, la Gazzetta dello Sport aclara que Roberto Mancini (actualmente en el Al Sadd de Qatar) es uno de los nombres que circulan por los pasillos de la FIGC, aunque no tiene el consenso absoluto, dado que era el técnico de la Selección de Italia cuando cayó con Macedonia del Norte en el Repechaje para Qatar 2022, además de que su salida en 2023 estuvo envuelta en intimidaciones legales.

Más atrás asoman: Antonio Conte, quien viene en alza tras ser campeón de la Serie A con el Napoli en la campaña 2024/2025, Massimiliano Allegri, a los tumbos en el AC Milan, y el más fuerte e inesperado de todos, Pep Guardiola, de quien se especula que pueda cerrar su ciclo al mando del Manchester City, más allá de que ya manifestó su deseo de dirigir en una Copa del Mundo.

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Los próximos objetivos de Italia para dejar atrás el papelón

La Selección de Italia buscará que la mala racha sin presencias en la Copa del Mundo se corte en 16 años. Sería el periodo entre su última participación en Brasil 2014 y su ansiada clasificación al Mundial 2030 que se jugará conjuntamente en Argentina, Uruguay, Paraguay (en estos tres solo compromisos por la primera fase), España, Portugal y Marruecos.

Para eso tendrá que adjudicarse uno de los lugares en las Eliminatorias de la UEFA, la misma competencia que lo sentenció en las últimas tres ediciones. No obstante, ya con la Liga de las Naciones 2026/2027 intentará provocar un giro (Bélgica, Turquía y Francia serán sus contrincantes en la fase de grupos), así como también con las Eliminatorias de la Euro 2028 y de lo posible con el propio torneo continental.

En síntesis

Gennaro Gattuso renunció como entrenador de la Selección de Italia este 2 de abril .

renunció como entrenador de la este . La FIGC evalúa a Roberto Mancini , Antonio Conte , Massimiliano Allegri y Pep Guardiola como reemplazos.

evalúa a , , y como reemplazos. El presidente de la federación, Gabriel Gravina, también presentó su renuncia tras el fracaso mundialista.