La Selección de Ecuador no tiene segura la continuidad de Sebastián Beccacece para luego del Mundial y ya hay un grande que lo quiere.

Luego del Mundial 2026, la Selección de Ecuador analizará el futuro de Sebastián Beccacece, cuyo contrato expira una vez acabada la Copa del Mundo. Mientras tanto revelan que un grande de Sudamérica lo tiene en su lista de candidatos.

Según el portal Nexofin, Sebastián Beccacece es una de las alternativas que maneja Racing de Argentina para reemplazar a Gustavo Costas. El DT argentino ya estuvo en la Academia hace unas temporadas.

Diego Milito y la directiva saben que Sebastián Beccacece no podrá ser firmado hasta después de la Copa del Mundo, lo que también tienen en cuenta ya que quieren al siguiente DT trabajando ya en la planificación deportiva.

En la Selección de Ecuador gana 2.5 millones de dólares al año, cifra que no sería difícil de igualar por Racing. Desde FEF analizan la posibilidad de renovarlo dependiendo del rendimiento en el Mundial.

Cuando fue preguntado por sobre su futuro y si se quedará en Ecuador, Sebastián Beccacece contó que todo dependerá del momento ya que “es una persona que se guía en las sensaciones”.

¿Cuándo sale la lista oficial de la Selección de Ecuador?

Se espera que la lista oficial de la Selección de Ecuador se revele el próximo lunes, 1 de junio de 2026. Ya los 26 convocados de ‘La Tri’ para el Mundial disputarán el amistoso ante Guatemala y quedarán concentrados para el debut el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil.

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador.

En resumen