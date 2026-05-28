El 'Bombillo' podría volver a hacer una venta importante de mercado en los próximos días.

Emelec no ha realizado una venta de jugadores en los últimos años, pero esto podría cambiar muy pronto en el equipo azul. El club ya recibió una oferta cercana al millón de dólares por este jugador, pero la acabó rechazando porque quiere 2 millones.

El jugador que Emelec quiere vender en más de 2 millones de dólares es el joven defensor, Stalin Valencia. El zaguero ecuatoriano viene siendo observado por equipos del extranjero, se habla de ofertas de Europa durante el Mundial y después de este.

La venta de Stalin Valencia podría ser la más importante de Emelec en los últimos 4 años, puesto que, la última gran transacción que el club tuvo a cargo fue la de Joao Rojas en 2022. Al extremo lo vendieron a México, tras varios buenos años en el fútbol ecuatoriano.

Una venta de este calibre también confirmaría el buen momento administrativo que está teniendo Emelec, y es que aunque no se corresponda con lo deportivo, la directiva está llevando al club de mejor manera. Valencia apenas fue fichado en este comienzo de temporada.

Stalin Valencia llegó en esta temporada a Emelec. (Foto: Imago)

En las próximas semanas podrían darse novedades sobre una eventual venta de Valencia. El central ecuatoriano es titular en el equipo de Nasuti, por lo cual, su transferencia también obligaría al club a ir al mercado para buscar a un nuevo jugador.

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Los números de Stalin Valencia en esta temporada en Emelec

En esta temporada con Emelec, Stalin Valencia ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y no ha dado asistencias, números normales para un central. El ecuatoriano ha estado en cancha poco más de 800′ minutos.

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