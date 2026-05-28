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¡Última hora! Así quedaron los play-off de la Copa Sudamericana 2026

Ya quedaron definidos las llaves de los play-off de la Copa Sudamericana.

Así quedaron los play-off de la Copa Sudamericana
© GettyImages/ Edit BVAsí quedaron los play-off de la Copa Sudamericana

Se terminó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y a diferencia de otros años, en esta ocasión no se sortean los play-off. Estos ya quedaron definidos entre los segundos de cada grupo de Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores.

Los clasificados a octavos de la Copa Sudamericana

Los primeros de cada grupo ya están clasificados a los 8vos de la Copa Sudamericana y estos fueron los que quedaron el primer lugar de sus grupos:

  • Macará
  • Atlético Mineiro
  • Sao Paulo
  • Recoleta
  • Botafogo
  • Montevideo City Torque
  • Olimpia
  • River Plate

Así quedaron los play-off de la Copa Sudamericana

Los segundos de Copa Sudamericana y los terceros de Copa Libertadores buscan un lugar en los 8vos:

2do Sudamericanavs3ero Libertadores
GremiovsBolívar
Red Bull BragantinovsSporting Cristal
Vasco Da GamavsDIM
O’HigginsvsBoca Juniors
TigrevsNacional
CaracasvsSanta Fe
CiencianovsLanús
Santos vsUniversidad Central
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Las llaves serán numeradas en orden alfabético, por ejemplo, Gremio vs Bolívar será llave A, y así respectivamente con las otras. Estas serán sorteadas con los primeros de los grupos y así se definirá el cuadro final de la Copa.

¿Cuándo se sorteará la Copa Sudamericana?

El sorteo para definir el cuadro final de la Copa Sudamericana se realizará el próximo viernes, 29 de mayo de 2026. El evento se podrá ver también por ESPN y Disney+.

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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