¡Última hora! El FC Barcelona va por Piero Hincapié y esta sería la respuesta de Arsenal

Este jueves 28 de mayo de 2026 se reveló un nuevo bombazo en el fútbol ecuatoriano después de que se conociera que el FC Barcelona estaría muy interesado en Piero Hincapié. El central ecuatoriano apenas lleva un año jugando con los ‘Gunners’.

El FC Barcelona está animando de manera constante el mercado de fichajes y ahora confirma Simon Jones que el equipo español va por Piero Hincapié. El actual campeón de la Liga quiere experiencia para su defensa y por eso puso sus ojos en el ecuatoriano.

Aunque el FC Barcelona pueda hacer una oferta por Piero Hincapié, se ve muy poco probable que Arsenal lo venda. En España son conscientes de eso y por eso avisan también que la operación será complicada. Arteta cuenta con el jugador y ya pidió que lo compren.

Además, Arsenal ha demostrado ser un equipo muy duro para vender a sus jugadores. Ya en el mercado anterior, sin ser campeones de la Premier League, Real Madrid quiso fichar a William Saliba, y el equipo ‘Gunner’ se plantó fuerte y rechazó cualquier fichaje.

Hincapié puede dejar Arsenal. (Foto: GettyImages)

Hincapié ahora se alista para jugar su último partido de la temporada con Arsenal, la final de la Champions League. Aunque no está segura su titularidad, el jugador ecuatoriano podría tener minutos en este encuentro y ser el segundo ecuatoriano en ganar la Champions.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Con la camiseta de Arsenal, en esta temporada, Piero HIncapié jugó un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 2 asistencias. El ecuatoriano se abrió espacio en la mejor defensa del mundo y sumó en cancha poco más de 2.500 minutos.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, el jugador ecuatoriano tiene que ser primero comprado por los ‘Gunners’ y luego se decidirá su futuro. Otro equipo que lo quiere fichar es el Galatasaray que ya estuvo preguntando por él.

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Datos clave:

FC Barcelona está interesado en fichar al defensa ecuatoriano Piero Hincapié para la próxima temporada.

está interesado en fichar al defensa ecuatoriano para la próxima temporada. Piero Hincapié disputó 38 partidos con el Arsenal, sumando un gol y dos asistencias.

disputó con el Arsenal, sumando un gol y dos asistencias. El valor de mercado actual de Piero Hincapié se sitúa en 50 millones de euros.