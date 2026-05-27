El club que se quedará con Rodrigo Contreras tras eliminación de Millonarios

El delantero argentino Rodrigo Contreras definió su futuro en medio de un mal momento de Millonarios y rumores de ofertas.

Se acabó el semestre para Millonarios sin clasificación a la Copa Sudamericana ni a play offs de la Liga BetPlay, ahora resta ver el armado del plantel. Una de las grandes dudas es Rodrigo Contreras, quién ya tendría futuro confirmado.

El delantero argentino contó que se quedará en Millonarios para cumplir su contrato hasta diciembre. Había ofertas y rumores que lo ponían en América de Cali y de regreso en Argentina.

Con esto, Millonarios al menos mantiene para la Liga BetPlay II a una de sus figuras del primer semestre. Rodrigo Contreras termina el torneo como el goleador de Millonarios.

Si Millonarios lo vendía, hubiera representado cerca de 500 mil dólares aunque claro a los azules les conviene más ahorrarse la búsquede de otro delantero en este mercado.

Con la posible salida de Falcao y con la venta de Beckham Castro, Millonarios tiene a Rodrigo Contreras como la única variante de peso. El club está pendiente del regreso de Giordana.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras Millonarios

En resumen