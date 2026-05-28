Néstor Lorenzo sigue armando la delegación que irá al Mundial 2026 con la Selección Colombia y ha sumado un nuevo nombre.

La Selección Colombia se sigue preparando para lo que será el Mundial 2026 y la delegación aún tiene ventana para cambios. Este jueves confirmaron un nuevo nombre que se suma a la delegación de Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo ha sumado a Freddy Hurtado como nuevo ‘fichaje’ de la Selección Colombia. El DT viene de ser campeón de la Selección Colombia sub 17 y ahora se sumará al staff de la mayor.

Para Lorenzo, Hurtado puede ser aporte para manejo de la idiosincracia del futbolista colombiano así como soporte en el día a día de los entrenamientos. Es el segundo cambio que tiene su staff anunciado en medio del Mundial.

Luis Amaranto Perea dejará de ser asistente técnico de la Selección Colombia para ser entrenador del Deportivo Independiente Medellín de primera división luego del Mundial.

En relación a los jugadores, la lista de los 26 convocados ya está definida y no habrá cambios salvo alguna lesión de algunos elegidos. En ese caso su reemplazo saldrá de la lista de 55 preseleccionados.

El once de Colombia para el Mundial 2026 sería con:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mujica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz.

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Freddy Hurtado – Foto: Diario El Tiempo

En resumen