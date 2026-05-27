Salió la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial y los hinchas reaccionan: “Ni de pijama”

Descubre la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y por qué los hinchas aseguran que no la usarían "ni de pijama".

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 está cada vez más cerca y para empezar a entrar en ambiente se filtró la nueva camiseta de la ‘Tricolor’ para los calentamientos de la próxima Copa del Mundo. De inmediato, los hinchas no dudaron en reaccionar.

La preparación de la Selección Colombia empezó con un campamento de entrenamientos que se realizó en Medellín con algunos de los 55 preseleccionados al próximo Mundial. Esto terminó el 25 de mayo y en los entrenamientos se pudo ver una de las camisetas que el equipo colombiano usará en la Copa del Mundo 2026.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial 2026 y de inmediato empezaron a llegar a Bogotá para iniciar la concentración. Jugadores como James Rodríguez, Richard Ríos y Dávinson Sánchez, entre otros, empezaron a entrenar y lucieron la camiseta que no será para los calentamientos antes de los partidos de la Copa del Mundo.

Hinchas reaccionan a la nueva camiseta de Colombia: “Ni de pijama”

Colombia tendrá una nueva camiseta en el Mundial. (Foto: Getty Images)

La cuenta de X ‘Marca de Gol’ dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia para los calentamientos previos a los partidos del Mundial 2026 inspirada en las mariposas del realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez y, de inmediato, los hinchas reaccionaron: “Parece una de las pijamas de mi hermana”, “ni de pijama se ve bien”, “bonito uniforme para una heladería”, “el tema de las mariposas es hermoso, no obstante, como tienen origen en las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, las hubiera colocado amarillo bandera y tono de la camiseta oscuro (negro o azul profundo)… En fin… está bonita” y “estoy en una cruzada entre si considerar esto una gran camiseta (por el concepto, soy fanatico a morir de Gabo) o una turbo verg… por la elección de como aplicarlo, se ve demasiado básico y a la vez muy recargado… Y los colores no ayudan”.

La nueva camiseta de Colombia para el Mundial. (Foto: X / @marcadegol)

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Los tres partidos de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Colombia inicia el Grupo K del Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Luego, se enfrenta a la República Democrática del Congo el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M. en el estadio Akron de Guadalajara y, por último, cierra la fase de grupos ante Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock de Miami.

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