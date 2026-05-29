5 grandes fichajes que pueden cerrarse antes del Mundial

Ni mucho menos Julián Alvarez es el único nombre que se maneja ahora mismo en las principales secretarias de fichajes de Europa.

Restan cerca de dos semanas para que la Copa del Mundo se robe todas las miradas. Es el tiempo perfecto para que diferentes secretarías de fichajes a lo largo de toda Europa cierren algunos de los principales fichajes de la siguiente campaña. Estos son algunos de los 5 nombres que podríamos ver cambiar de equipo en las próximas fechas.

La trama Julián Alvarez llega a su punto más alto. Atlético de Madrid ya sabe que Barcelona hará una oferta superior a los 100 millones de euros. Desde el conjunto rojiblanco se pretende retener al argentino bajo cualquier concepto. Es en este momento la gran prioridad del conjunto culé para la delantera e igualmente se encuentra en la hoja de ruta de otros gigantes como Paris Saint Germain.

Por la Premier League también habrá muchos movimientos. Destaca por supuesto la llegada de Bernardo Silva como agente libre a cualquier gigante que deseo quedarse con sus servicios. Tras rechazar a la Juventus de Turín se espera que el portugués tenga una aventura por España. Atlético de Madrid y Barcelona son quienes más sueñan como sus potenciales nuevos clubes tras una década al servicio de Pep Guardiola.

Al otro lado de Manchester Casemiro también hará las maletas. Inter Miami de Lionel Andrés Messi le espera para después de la Copa del Mundo. Salvo giro de 180° la operación se encuentra prácticamente sentenciada y será el reemplazante de Sergio Busquets en una posición vital para el equipo de Guillermo Hoyos. Se reencontrará con otro ex Real Madrid como Sergio Reguilón.

Casemiro, cerca de fichar por Inter Miami de Messi: GETTY

Robert Lewandowski sin duda es otro nombre a tener en cuenta. Dejó Barcelona tras 4 años y más de 120 goles. Sí habrá la posibilidad de verle recalar tanto en la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica como en Arabia Saudita. Más lejana ha quedado la posibilidad de poder seguir disfrutando de sus tantos en el Viejo Continente por entidades como AC Milan. A sus 37 años seguirá rompiendo redes a donde quiera que vaya.

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Adam Wharton, el fichaje deseado por toda la Premier

El centrocampista del Crystal Palace es una de las principales bajas de Inglaterra para la Copa del Mundo. Thomas Tuchel no apostó por su convocatoria tras una temporada histórica y donde incluso se dio el gusto de conquistar la Conference League para las Águilas. Ya se comenta en diferentes portales ingleses la posibilidad de que el Liverpool invierta más de 100 millones de euros en su fichaje.

Adam Wharton apunta a ser uno de los fichajes del verano en Europa: GETTY

Recordemos que el mercado de fichajes de verano en Europa no abrirá oficialmente hasta el 1 de julio. Antes se pueden cerrar todo tipo de operaciones pero estas no serán válidas hasta la llegada del séptimo mes del año. Todo culminará cerca del mes de septiembre y donde se espera nuevamente por un verano de gasto récord por encima de todo en la Premier League.

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