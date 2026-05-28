Millonarios decidió la salida de Guillermo De Amores, lo ofrecieron a dos equipos pero el arquero muestra resistencia para salir.

Millonarios tiene que resolver algunas salidas para el segundo semestre, entre ellas la del arquero. Según reportes de prensa, parece que la salida de Guillermo De Amores será uno de los problemas a resolver.

El periodista César Londoño cuenta que Millonarios contactó ya a Guillermo De Amores para rescindir su contrato, sin embargo el arquero no mostró apertura para esta salida.

Los medios apuntan también a que el arquero fue ofrecido a Llaneros y Atlético Bucaramanga, sin embargo el portero rechazó ir a estos equipos. Millonarios lo ofrecería a dos equipos más.

En caso de que la negativa de De Amores continúe tanto para buscar nuevo club o terminar su contrato, Millonarios podría no inscribirlo en el segundo semestre, quedándose seis meses sin jugar.

Esta posibilidad también le metería presión a De Amores que quedaría sin tener opciones de sumar minutos, pero ayudaría a Millonarios a liberar un cupo para el arco.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Guillermo De Amores, debut Millonarios en agosto 2025.

En resumen