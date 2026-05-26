Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Una de las grandes novedades de la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026 fue la ausencia de último minuto de Sebastián Villa, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que tiene en Independiente Rivadavia con lo que gana la estrella de la ‘Tricolor’: Luis Díaz.

Luego de registrar un gol y una asistencia en la victoria de Independiente Rivadavia ante Deportivo La Guaira, que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Villa viajó a Colombia y se puso a disposición del cuerpo técnico del seleccionado colombiano.

Todo apuntaba a que Sebastián Villa iba a ir al Mundial 2026 y sería compañero de Luis Díaz. Incluso, estaba en la lista que iba a anunciar el entrenador Néstor Lorenzo, pero salió a última hora por un motivo que ya fue revelado. Ahora, la pregunta era si tiene un salario superior o inferior a Lucho.

La gran diferencia de salarios entre Luis Díaz y Sebastián Villa

Luis Díaz gana casi 14 veces lo que percibe Villa. (Foto: Getty Images)

No hay una cifra oficial del salario de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia, por lo que la inteligencia artificial ‘Gemini’ calculó que gana al año entre $150.000 y $350.000 dólares. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, el extremo ganaría 15.8 millones menos de lo que cobra Luis Díaz, ya que ‘Lucho’ percibe 14 millones de euros en el Bayern Múnich. Unos 16.2 millones de dólares.

Los valores en el mercado de Luis Díaz y Sebastián Villa

Aquí hay una diferencia aún más grande. A pesar de que Luis Díaz es solo un año menor que Sebastián Villa tiene un valor superior en 64 millones de euros al ser valorado por ‘Transfermarkt’ en 70 millones. Por su parte, los expertos avalúan los derechos deportivos de Villa en 6 millones de euros.

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