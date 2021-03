Real Sociedad vs Barcelona EN VIVO: pronósticos, cuándo y dónde ver la LaLiga en USA

Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO ONLINE jugarán mañana, domingo 21 de marzo, a las 4:00 p.m. (ET) por la jornada 28 de LaLiga Santander en el Estadio de Anoeta. El encuentro será transmitido vía Fanatiz como beIN SPORTS; y, Sky HD para México. Todo sobre hora, cuándo ver y todos los detalles lo tendrás en Bolavip.

Barcelona buscará recuperar su lugar en la tabla tras ser desplazado por el Real Madrid por un punto de diferencia mientras Real Sociedad desafiará al tercero de la tabla por una oportunidad de pasar a la siguiente fase de campeonato.

A qué hora juegan Real Sociedad vs. Barcelona ONLINE en USA

Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 4:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT) en Estados Unidos como a las 2:00 p.m. en México en Estadio de Anoeta.

Día: 21 de marzo

Hora: Estados Unidos: 4:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT) / 2:00 p.m. (México)

Donde: Estadio de Anoeta

Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO: Horarios ver en EE.UU.

Estados Unidos: 4:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT)

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Dónde ver en vivo el Real Sociedad vs. Barcelona en USA

El partido por la fecha 28 de LaLiga entre el Real Sociedad y Barecelona disputarse mañana y será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. Fanatiz y beIN SPORTS serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Sky HD hará lo propio en México.

En qué canal ver Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: Sky HD

Internacional: Facebook Live

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Sociedad vs. Barcelona: formaciones probables

Real Sociedad : Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Illarramendi, Merino, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, De Jong, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets; Dembélé, Griezmann y Messi.

Real Sociedad vs. Barcelona pronósticos en Estados Unidos:

El FC Barcelona es el favorito de las casas de apuestas de Estados Unidos, contando con una cuota de -110. Por otra parte, las probabilidades del triunfo de Real Sociedad y empate son muy cercanas, teniendo una diferencia de solo diez puntos entre ambos.

Resultados FanDuel Real Sociedad +270 Empate +280 Barcelona -110

*Cuotas cortesía de FanDuel.

